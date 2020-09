NOVAK IZAŠAO NA ŠLJAKU I PORUČIO: Lep je osećaj... (VIDEO)

Feels good to be back on clay courts again! Roma, ci vediamo presto 🙌❤️🤗 Леп је осећај поново играти на шљаци. Идемо у нови изазов у Риму 💪🙌

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Sep 12, 2020 at 1:32pm PDT