NOVAK TREBA DA ODMORI OD TENISA: Bivši Federerov trener UPOZORAVA Đokovića, a ovo je RAZLOG!

Nekadašnji trener Rodžera Federera Pol Anakon govorio je o Novaku Đokoviću i ponovio reči prvog tenisera sveta.

"On je i sam to rekao - nije bila najbolja nedelja za njega. Mislim da je ključ za sve vrhunske igrače to da pronađu način da pobede iako ne igraju najbolje", rekao je Pol Anakon i nastavio:

"I to je ono što je Đoković uradio, videli smo to i u finalu. Vratio se posle zaostatka od 3:0 u prvom setu, gubio je duplim brejkom...".

foto: Profimedia

Đoković je uspeo da osvoji titulu odmah nakon jednog od najbolnijih trenutaka u profesionalnoj karijeri i diskvalifikacije sa US opena.

"Nastavlja da oduševljava. Njegova igra je izuzetno efikasna i on zna da njom upravlja. Jedino što me brine je njegov duševno stanje. To me brine više nego išta jer je izuzetno razdražljiv. Da sam na njegovom mestu ili mestu njegovog tima rekao bih mu da nekoliko dana odmori od tenisa. Malo da se opusti i skloni od svega. Da napuni baterije", rekao je Amerikanac.

Kurir sport

Kurir