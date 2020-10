NOVAK HODAO BOS PO TRAVI, PA FANOVIMA POKAZAO SVOJA STOPALA: Srpski teniser poslao MOĆNU PORUKU modernim generacijama! (VIDEO)

Bare feet on the grass comforts the spirit and connects the body to the earth all at once. It’s always the right time to do it. For tennis players particularly after practice or match. Grounding yourselves is super important. Уземљење је изузетно важно,поготово у овим “модерним” временима када смо разним вештачким материјалима,које носимо на стопалима, одвојени од Мајке Земље. Увек је добар тренутак бити бос на трави а за тенисере поготово након тренинга и мечева.

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Sep 30, 2020 at 1:28pm PDT