GAZI, NOLE! Đoković i Nadal, sudar divova za titulu u Parizu!

Finale koje su svi hteli da vide. Sudar dva najveća tenisera današnjice Novaka Đokovića i Rafaela Nadala počinje u 15.00 na centralnom terenu Rolan Garosa. Biće to sve osim običnog teniskog meča. Biće to sudar divova u Parizu. Bitka najvećih majstora ove igre. Bitka Srbina i Španca za još jedno zrnce večnosti. Bitka najboljeg na svetu i "kralja šljake". Za prestiž, za trofej, za bodove, za slavu. Biće to meč svih mečeva u ovoj nakaradnoj sezoni koju je koronavirus upropastio. Biće to poslastica za sve prave ljubitelje tenisa. Recept za nedeljno popodne je jednostavan, nabavite sve što je potrebno za maratonsko sedenje ispred televizora, učinite da vam bude udobno, ne nervirajte se, jednostavno uživajte u majstorijama koje su pred vama.

- Imam mnogo motivacije da pobedim u Rafinoj kući. Moraću da igram najbolji tenis, to je verovatno najveći izazov u sportu, pobediti Nadala na Rolan Garosu - rekao je Đoković za RTS u najavi meča, pa dodao:

- Sa njim sam u svetu profesionalnog tenisa igrao najviše. Ovde smo imali izuzetne mečeve i velike borbe. Većinu je dobijao on, ja sam dobio to četvrtfinale 2015. godine, dobro ga se sećam. Sve je otvoreno, ovo je finale, u ovim uslovima imam više šansi.

I to je to. Đoković i Nadal su spremni. Navijači širom sveta su spremni. Možemo samo da završimo onako navijački "Gazi, Nole!". Pa kako bude.

Srbin juri istoriju Niko nikad kao Novak Pobeda u današnjem finalu Đokoviću će doneti još jedan rekord, uradiće nešto što je ostalo nezamislivo i neostvarivo za sve njegove prethodnike u dugoj istoriji tenisa. Novak će postati prvi teniser koji je uspeo da na svakom grend slem turniru trijumfuje bar dva puta. Ali nije samo to ulog današnjeg duela. Trijumf bi Noletu, pored trofeja, doneo i nove bodove na ATP listi i zacementirati mu mesto broj jedan do kraja godine. To znači i da će prići veoma blizu Rodžeru Federeru, koji je vladao 312 sedmica, a Novak je trenutno na 295.

Rafael Nadal Samo najbolji imam neke šanse Đokovićev rival u finalu Rafael Nadal svestan je pozicije u kojoj se nalazi pred današnje finale. - Mogu da predvidim samo jedno, a to je da ću dati sve od sebe. Znam da moram da odigram najbolje što mogu kako bih imao nekakve šanse protiv Đokovića. Na ovom terenu imam mnogo uspeha, ali i Novak je odličan ovde i uslovi mu odgovaraju. Đoković je jedan od mojih najtežih protivnika - poručio je Nadal.

PROGNOZA LEGENDI Kris Evert Sudar robota i ratnika - Novak ponekad nije ljudsko biće. Gledam Nadala i vidim ratnika, koji se bori za sve, ostaviće krv na terenu. Gledam Đokovića i vidimo robota, u pozitivnom smislu. Mentalni deo njegove igre je na nivou ispred svih ostalih, sjajan je.

Mats Vilander Novak mora dobro da počne, Rafa će probiti limite - Mislio sam da će Rafi u ovom finalu biti potreban dobar početak meča. Ali sada, nakon polufinala, možda je Novak taj kome će biti potreban sjajan početak. Mislim da je Rafa, videvši kako Novak gubi dva seta, dobio dodatni razlog da bukvalno probije limite kako ne bi izgubio.

Aleks Koreča Videćemo nešto neverovatno - Za mene je to finale iz snova. Broj jedan i broj dva u svetu. Bez obzira na to šta će se dogoditi, pobediće tenis sa Novakom i Rafom. Mislim da je ovo savršen scenario za finale Rolan Garosa. Nakon ovakve godine, baš ovakva vrsta meča nam je bila potrebna. Oduševljen sam. Obojica znaju da ne igraju običan meč, nego igraju za istoriju. Videćemo nešto neverovatno!

Kurir sport / Gojko Filipović

Kurir