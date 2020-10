EVO ZAŠTO RAFA I ĆISKA JOŠ UVEK NEMAJU DECU! Sve tajne porodice Nadal: Zašto supruga retko dolazi na mečeve i nema društvene mreže

Ćiska Pareljo, supruga Rafaela Nadala, bila je najveća podrška Španca u velikom finalu Rolan Garosa.

Lepa Ćiska bodrila je Rafu iz lože na mečevima u Parizu i zajedno sa svojim dragim proslavila njegovu 13 titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Ova misteriozna lepotica je Nadalov najveći oslonac u životu i karijeri. Ćiska ima 32 godine i diplomirani je ekonomista po struci. Ona, poput Jelene Đoković, uspešno vodi humanitarnu Fondaciju Rafael Nadal, koju je španski as pokrenuo pre 10 godina.

Rafa i Ćiska su već 15 godina u stabilnoj emotivnoj vezi, a poznaju se i duže jer potiču iz istog mesta. Svoju 14-godišnju vezu krunisali su brakom prošle godine u zamku "La Fortalesa" na Majorci.

Iako je Rafa često u svojim intervjuima govorio da bi voleo da bude otac i da ima veliku porodicu, njih dvoje još uvek nemaju decu. Nadal smatra da bi trebalo da sačekaju kraj njegove profesionalne karijere, pa da se onda ostvare u ulozi roditelja, jer život profesionalnog tenisera nije adekvatan za decu.

"Voleo bih da imam decu, dečake i devojčice. ja sam porodični tip i jako volim decu. Međutim, stvarnost je drugačija. Voleo bih da san o deci ispunim kad mi to dozvoli moja sportska karijera. Želim da brinem o njima... Mislim da putovanja tokom cele godine nisu adekvatna za decu", rekao je u jednom intervjuu Nadal.

Njegova supruga Ćiska u potpunosti se razlikuje od većine supruga slavnih sportista. Ona je prilično povučena osoba, ne voli javno da se eksponira i verovali ili ne, nema nijednu društvenu mrežu.

"Ne želim da budem deo tog sveta, a mislim da ni Rafa ne bi voleo da bude sa takvom ženom", rekla je jednom prilikom gospođa Nadal.

Ćisku retko kada možemo videti čak i na Rafinim mečevima. Ona je odlučila da ga ne prati na turnirima i ne ide često na njegove mečeve kako bi bio maksimalno fokusiran na tenis.

"Potreban mu je njegov prostor kada se takmiči, a sama ideja da se ja motam tuda i čekam ga po ceo dan već me zamara. To bi me ugušilo. A i on bi se brinuo za mene. Ne. Ako bih ga svuda pratila, mislim da postoji rizik da bismo prestali da se slažemo", rekla je Ćiska u jednom intervjuu pre devet godina.

foto: EPA

Ćiska je svoje pravilo prekršila u Parizu, ali to nije poremetilo Nadala. Bio je fokusiran u finalu i sjajnom igrom stigao je do 13 trofeja na "Kupu musketara".

Kurir sport

Kurir