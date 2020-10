ĐOKOVIĆ O NAJBOLJEM TENISERU SVIH VREMENA: Za mene su DVA kriterijuma jednako važna!

"Teško je reći... Očigledno je, ono što većina ljudi koji prate i vole tenis izdvajaju i veličaju jesu Gren slem titule i vreme na mestu broj jedan, kao i koliko sezona je neko završio na prvoj poziciji. Ne znam šta bih od ta dva izabrao kao važnije, meni su možda i podjednako važni. Zavisi iz koje perspektive se gleda – Slemovi su istorijski bez premca najvažniji turniri, u vezi s tim nema dileme. Osvojiti Slem je kao osvojiti Svetsko prvenstvo, mi imamo tu priliku četiri puta godišnje – to su dve naporne nedelje u svakom smislu za nas, igra se na tri dobijena seta. Svaki igrač daje najviše od sebe na Slemu, oni su vrhunac našeg sporta i zato su toliko važni", kaže Đoković i nastavlja:

"Sa druge strane, teniseri imaju veću šansu i mogućnost da procvetaju baš u te dve nedelje i da osvoje titulu, a manje su šanse da izdrže u takvom ritmu cele godine, da budu svetski broj jedan i da tu završe godinu, a pogotovo da budu istorijski broj jedan – zato je meni to najveći cilj u ovom trenutku jer znam koliko je teško i zahtevno i koliki je to izazov. Jako sam blizu, nadam se da ću to ostvariti, to mi je možda i ultimativni cilj, verovatno najviši stepenik jer moraš da igraš na najvišem mogućem nivou svaki turnir, ne samo Slemove".

foto: Profimedia

Na pitanje koje bi kriterijume, osim navedenih, još dodao, Novak odgovara:

"Mnogo je kriterijuma – međusobni susreti, osvojeni Mastersi, to su najveći turniri posle Slemova. Dosta je Mastersa u toku godine, a u 95 odsto slučajeva svi najbolji igrači su tu – Federer, Nadal, moji najveći rival, pa i Mari, Vavrinka... I to je izuzetno zahtevno. Sada mi to prvo pada na pamet, ne znam šta bih još drugo izdvojio".

Svetski broj jedan ističe da je konkurencija izuzetno jaka iz nedelje u nedelju.

"Pre dvadesetak i više godina, generacija Samprasa i Agasija i ranije, dešavalo se često da neko ne odigra sva četiri Gren slem turnira. Otkad sam ja počeo da igram profesionalno, to se nikada nije desilo osim u slučaju povrede. Ja sam preskočio jedan Slem u karijeri, US open 2017. godine. To govori o kvalitetu tenisa i intenzitetu. Ne znam, sigurno neću da komentarišem ko je najveći – nije na meni da to činim, ne osećam se komforno da o tome govorim, ostavljam drugima".

Kurir sport / Vuk Brajović

