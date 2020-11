BIO SAM ZAPANJEN: Francuz ostao zbunjen Cicipasovim potezom tokom meča

"Kada je otišao u toalet, bio sam zapanjen. Nikad nisam video to, čak ni na televiziji", rekao je Amber.

Ipak, posle duela u kojem je uspeo da slavi sa 7:6, 6:7, 7:6, Amber nije bio ljut na rivala.

"To je bilo okej, opustilo me je. Mogao sam da odmorim i osvežim se. To nije bio problem", istakao je Francuz.

Amberov protivnik u osmini finala biće Marin Čilić.

