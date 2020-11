MEDVEDEV GOVORIO O TRIJUMFU NAD NOVAKOM, PA ODGVORIO NA NEUGODNO PITANJE O ZVEREVU: Izričito se protivim nasilju! (FOTO)

Vidno dobro raspoložen posle pobede nad Novakom i plasmanom u polufinale sa prvog mesta u grupi, Danil Medvedev je preneo utiske iz meča u kome je po treći put pobedio srpskog asa:

„Uspeo sam da prelomim meč sredinom prvog seta, i održim prednost do kraja – pre svega zahvaljujući dobrom servisu. Imao sam i u prethodnom gemu (2:2) na njegov servis sličnu situaciju, vođstvo od 15:40, ali sam uspeo da izvršim dodatni pritisak na njega i ostvarim brejk kroz poen koji sam odlično odigrao, a zatim i osvojim narednih sedam gemova – što mi je dalo dovoljno prostora da iskontrolišem ostatak meča. Novak nije igrao dobro, to je činjenica, a ja sam došao do ove pobede igrom koja je svakako mogla da bude bolja,“ ističe Medvedev.

„Drago mi je da sam se popravio od svog prošlogodišnjeg nastupa, i potajno sam se nadao da mogu da ostavim bolji utisak od tadašnja tri uzastopna poraza u grupi. Bez obzira protiv koga budem igrao u subotu, to će biti sjajan meč – jer Rafa i Stefanos igraju sjajan tenis i moraću da budem veoma koncentrisan i fizički spreman za taj meč,“ najavljuje Medvedev, i za kraj iznosi zanimljivo posmatranje „sa terena“:

foto: Profimedia

„Ono što sam naučio u mečevima protiv članova „velike trojke“ je da morate da igrate do samog kraja da biste ih pobedili, jer vam se to inače može itekako osvetiti. Za mene je velika čast svaki put kada igram sa Novakom, jer su mi i dalje živa sećanja na to kako sam ga gledao na televiziji dok je, tako mlad, osvajao Grend Slemove. On je, ujedno, i prvi igrač iz tog elitnog društva našeg sporta sa kojim sam imao priliku da igram, i zbog toga imam poseban odnos prema našem rivalstvu. Danas nisam imao utisak da igram izuzetno dobro, a pobedio sam. Sa druge strane, igrajući protiv njega u Australiji na ATP Kupu i Openu početkom godine – tokom mečeva sam mislio da igram sjajan tenis, a ipak sam ubedljivo izgubio. Zbog toga igrač mora da ostane potpuno fokusiran do samog kraja u mečevima protiv takvih šampiona, jer vam se može desiti da vas utisak prevari – i da niste svesni šta treba da uradite da izbegnete poraz – dok to već nije kasno...“ prenosi ovu zanimljivost Medvedev.

Na molbu američkog novinara Bena Rotenberga, koji je nedavno objavio intervju sa Olgom Šaripovom (bivšom devojkom Aleksandra Zvereva) u vezi njenih optužbi za pretrpljeno fizičko zlostavljanje od strane nemačkog tenisera – da prokomentariše tu aferu, Medvedev je bez ustezanja odgovorio:

foto: Profimedia

„Da, ovo je svakako veoma neugodna tema. Moja supruga je poznaje mnogo duže i bolje od mene, a ja tek od kada je počela da putuje sa nama po turneji. Ono što sigurno mogu da kažem je da se izričito protivim fizičkom nasilju u bilo kojoj formi – a pogotovo onome koje se odvija kod kuće – i smatram da bi ova tema trebala da se rasčisti, pre svega zbog njih i njihovih života. Nisam siguran da li bi ATP Organizacija trebala da se bavi time, jer mi je pravilnik u tom segmentu nepoznat. Kod nekih drugih firmi, ovakve pojave uobičajeno razmatra i policija – ali, ponavljam, ne znam da li bi ATP trebao da se bavi ovim i kako glasi zvaničan stav naše organizacije,“ zaključuje Medvedev.

(Kurir sport/Vuk Brajović)

Kurir