BITNO DA JE NOVAK LICEMERAN, A NISAM SE SAM KANDIDOVAO: Đoković ovako prokomentarisao poslednja teniska dešavanja

Medvedev posle ovog kola ima učinak 2-0 i obezbedio je plasman u polufinale, dok će Đoković i Zverev u meču 3. kola za dva dana odlučiti drugog polufinalistu. Švarcman je izgubio sve šanse.

Posle meča Novak je više pričao o temama van terena i povratku u Savet igrača ATP-a nego o meču sa Medvedevim i narednom duelu sa Zverevim, kojim se rešava plasman u polufinale. - Teško je razdvojiti tenisku politiku i tenis, bar kada sam ja u pitanju, jer sam poslednjih desetak godina prilično aktivan, umešan i služio sam igračima. Većina mog tima ne razme zašto to radim, ali osećam odgovornost i dužnost, ako sam već izabran od strane igrača. Svi ovih godina sam pokušao da budem proaktivan i na usluzi slabije rangiranim igračima. Ali često se izvrće ono što ja govorim.

Takva je situacija i sa Savetom igrača. Ja nisam hteo da se vraćam. Sada sam nominovan od strane velike grupe igrača i Pospešil i ja smo to prihvatili, jer je to velika čast. To što su nas nominovali nakon što smo isterani govori koliko smo dobar posao radili i koliko nas poštuju. Opet kažem, pažnja se obraća na najbolje, a ne misli se o onima, od recimo 100 do 5.000 mesta. Ja sam želeo da se vratim, ali su novi propisi to onemogućili i krenuli praktično kontra od želja igrača. To su političke igre iza zavese, o kojima se retko piše, ali se piše kako je Novak licemeran. A nisam se ja kandidovao. To je motivacija da uradim ono što je ispravno za igrače. Videćemo šta će biti, moraćemo drugačije da pristupamo kada je u pitanju PTP.

Đoković je zatim prokomentarisao meč sa Medvedevim.

- Fizićki i menatalno Medvedev me izmorio dugim poenima i igrom Sredinom drugog seta sam povratio energiju ali bilo je kasno. Brzo igra Medvedev i u dvorani je teško igrati sa njim. Okrećem se narednom meču sa Zverevim, gde pobednik ide dalje. Pokušaću da izvučem pouke i budem bolji.

Kurir sport / Vuk Brajović

