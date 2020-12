BAŠ ME BRIGA ZA KROV, POBEDIĆU NOVAKA! Otkriveno šta je Nadal PORUČIO uoči finala Rolan Garosa!

Zbog pandemije koronavirusa umesto krajem maja turnir je održan tek krajem septembra afinalni meč odigran početkom oktobra.

Vremenski uslovi nisu bili kao obično, bilo je mnogo, hladnije i vlažnije, pa su mečevi igrali i pod krovom, kao uostalom i finalni meč

Mnogi su verovali da će to dati prednost Novaku Đokoviću, ali ispostavilo se da je bilo sasvim drugačije.

Rafa je odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri, a Moja otkriva šta mu je svetski broj dva rekao po saznanju da će se igrati u takvim uslovima.

"Kad su došli da nam kažu da će se finale igrati pod krovom, pitali smo se kako da to saopštimo Rafi. Petnaest minuta pre početka meča, Fransisko Rođ mu je rekao za odluku. Rafin odgovor je bio, 'baš me briga, to ne menja ništa, pobediću u ovom meču", otkrio je Moja.

Moja je priznao da je i sam bio iznenađen odgovorom velikog šampiona.

"Rafa mi nikad pre nije rekao tako nešto uoči meča. Znao je da ne može da podbaci. On je tako skroman dečko. Ne radi se tu o aroganciji, to je bio čist osećaj samopouzdanja, sigurnosti", zaključio je Moja.

Nadal je po 13. put osvojio grend slem turnir u Parizu, savladavši neočekivano lako Đokovića u finalu rezultatom 6:0, 6:2, 7:5

Kurir sport

Kurir