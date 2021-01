NADAL SAOPŠTIO ŠOKANTNU ODLUKU PRED AO: Rafa povukao neverovatan potez! Ovo nije viđeno 12 godina

Španski teniser Rafael Nadal trenutno se nalazi u Adelejdu, zajedno sa još nekoliko najboljih tenisera i teniserki, kako bi se što bolje pripremio za predstojeći Australijan open.

I dok ceo teniski svet gleda ka Melburnu i sluša vesti o uslovima u kojima se trenutno nalaze igrači, Nadal je povukao neočekivan potez. Svetski broj dva je odlučio da posle prvog Grend slema u sezoni učestvuje na turniru u Roterdamu iz serije ATP 500. Španac će se takmičiti na ovom turniru prvi put posle 12 godina!

Tako se on pridružio Danilu Medvedevu, Andreju Rubljovu, Gaelu Monfisu, Robertu Bautisti Agutu, Stanu Vavrinki, Davidu Gofanu... tražeći tako put do druge titule na tvrdoj podlozi u zatvorenom u karijeri. Nadal je pre 12 godina stigao do finala u Roterdamu, a tu je izgubio od Endija Mareja rezultatom 6:3, 4:6, 6:0.

