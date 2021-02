LAJOVIĆ NAJBOLJI KADA JE NAJPOTREBNIJE: Srpski as u trećem kolu Australijen opena, obećava nove uspehe u Melburnu

Dušan Lajović je imao važan zadatak na terenu broj 8 Melburn Parka danas; da dokaže, pre svega sebi, da je kadar da stavi period razočaravajućih rezultata i nastupa iza sebe, i na najizazovnijem od svih turnira – Grend slemu – potvrdi kvalitet, istrajnost i usresređenost na cilj u situaciji koja je podjednako primamljiva koliko i komplikovana.

Popularni Duci nije nikad došao do trećeg, a kamoli četvrtog kola u Melburnu – a ove godine, zahvaljujući dobronamernosti žreba i značajno bolje i konsistentije igre od prikazane tek pre nekoliko dana na ATP Kupu, upravo takva mogućnost mu se ukazuje. Do sada je glavni problem bio u tome što – kada se otvarala slična perspektiva – Lajović nije uspevao da isporuči potrebni nivo igre kako bi načinio naredni korak u žrebu – a time stekao pobednički ritam i samopouzdanje za dalji tok turnira – ili čak i tog dela sezone. Da to Dušan može – pokazao je ulaskom u finale Monte Karla 2018, ali su mnogo učestaliji bili pokušaji i padovi, i to već u prvom ili drugom kolu raznih turnira.

Februar u Melburnu leta 2021. bi mogao da označi veliku prekretnicu za našeg mladog asa, i svaki sledeći set koji ovde bude odigrao bi mogao da predstavlja važan blok u strukturi teniske platforme koju namerava da stvori u nastojanju da se instalira među 20 najboljih igrača sveta. Da je svestan složenosti takvog ostvarenja, Lajović je pokazao u prva dva – i pritom dosta različita – seta u meču protiv nadolazećeg kazahstanca Bublika. Dok se u prvom od početka izborio za komandnu poziciju zahvaljujući dobrom kombinacijom servisa, vinera i minimalnim brojem grešaka – u drugom se, usled za njega i brojnih igrača sa naših prostora karakterističnog opuštanja – morao da juri odbeglog protivnika. Srećom, Bublik nije bauk – i Dušan hvata priključak brejkom na 5-3 i zrelijom igrom u taj brejku dozvoljava Bubliku da se samouništi za lepu prednost od 2-0 u setovima.

I pored svega toga, bilo bi isuviše dobro poverovati da će treći set ujedno biti i završni, jer je onaj koji je trebao da svojom igrom presudno doprinese takvom ishodu pokazao da u brojnim važnim momentima ne donosi prave odluke ili ćini prelomne poteze. Previše je šansi davao Lajović Bubliku da zbog toga ultimativno ne bude kažnjen. To je upravo i bio slučaj krajem trećeg seta, kada protivnik – uz malo sreće i više hrabrosti – dolazi do brejka i osvajanja seta koji mu daje nadu da može da se u potpunosti vrati u meč.

Srećom, Bublik ipak nije igrač pedigrea ni teniskih referenci da može da iz istih crpi samopouzdanje i mentalnu snagu da bi u potpunosti preokrenuo ovakav meč – što je pokazao već rano u završnom setu. Sa druge strane, Lajović je do tada imao dovoljno vremena da prepozna sve nedostatke protivnika i definiše načine na koje bi odgovorio na izazove – uključujući i one koje bi sam sebi stvorio – da meč (skoro) rutinski privede kraju. Držao je svoj servis, igrao razmene duboko i uz ograničeni rizik, bio odlučan i staložen u izazovnim momentima i efikasan u skoro svim prilikama u kojima se „lomio“ rezultat – i time konačno ostvario ono što je poželeo.

Pobeda u drugom kolu Australijen opena protiv bilo kog igrača svakako predstavlja važan teniski kapital za Dušana Lajovića, i ohrabruje njega i pratioce u pogledu toga da bi – ako ostane fokusiran i snažnog verovanja u kvalitete svog tenisa – zaista i mogao da ostvari gorespomenuti jedinstveni uspeh svoje karijere upravo na ovom Grend slemu!

(Vuk Brajović)