"Videćemo Novaka, ništa ne brinite. On je jak, on je otporan. Probudiće se, videće u čemu je problem i dobiće odgovarajući medicinski tretman. Videlo se da se mučio u trećem i čevrtom setu meča protiv Frica. Način na koji je igrao ta dva seta, bio sam iznenađen. Međutim, uspeo je da nađe dodatnu snagu i dobije pet set. To samo pokazuje od kakvog je materijala napravljen", istakao je Tili.

foto: William WEST / AFP / Profimedia

(Kurir sport)

Kurir