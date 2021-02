NARAVNO DA ME BOLI! IMAM I JA EMOCIJE! Novak konačno otvorio dušu i otkrio kako se oseća posle UŽASNIH NAPADA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković priznao je da ga pogađaju konstantne kritike na njegov račun.

Šta god da uradi, na terenu ili van njega, mediji sa Zapada, brojni analitičari, pa i kolege koriste priliku da udare na Novaka i predstave ga kao najvećeg negativca belog sporta.

Devetostruki šampion Australijan opena priznao je da mu nije svejedno kada vidi sve te napade.

"Naravno da me boli! Ja sam ljudsko biće, kao vi, kao bilo ko drugi. Imam i ja emocije. Ne prija mi kada me neko napada u medijima tako otvoreno, i tome slično. Naravno da ne mogu da kažem da me nije briga, jer jeste. Moram da budem iskren", rekao je Novak nakon trijumfa u finalu Australijan opena.

Srbin ipak ne dozvoljava da ti napadi utiču na njegovu igru.

"Moram da priznam da mi je malo "odebljala koža" ovih godina, pa se nekako izmaknem od takvih stvari i fokusiram se na one koje su mi najbitnije", poručio je Novak.

Kurir sport

Kurir