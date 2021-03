NUDILI SU MI 60.000 EVRA DA UNIŠTIM NOVAKU BRAK Skandal o kom bruji SVET: Na sastanku u Londonu tražili su da ga odvučem u krevet

Svetski mediji bruje o skandaloznoj i sramnoj podmetačini kojom su nepoznati akteri iz Engleske nedavno pokušali da ukaljaju ugled najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću.

Poznata srpska manekenka Natalija Šćekić nedavno je otkrila da joj je ponuđeno 60 hiljada evra i luksuzno putovanje za zavođenje Novaka Đokovića!

Manekenka je avionom otišla u London na jedan poslovni sastanak, a neimenovani poznanik je imao nepristojnu ponudu za atraktivnu plavušu.

Navodno, njega su kontaktirali iz Engleske, gde je već obavljao neke smunjive poslove, i tražili mu da nađe lepu devojku koja bi zavela Novaka, odvukla ga u krevet i sve snimila. On je odlučio da pozove Nataliju.

"Nazvao me čovek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografisanje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam da se smejem. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim", rekla je manekenka nedavno u intervjuu za "Svet".

Ona je odmah odbila ovu sramnu ponudu.

"Ponuda je bila od 50 do 60 hiljada evra i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva devojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali sam samo pokupila stvari i otišla. Mogu samo da zamislim šta bi se dogodilo da je takav snimak objavljen u javnosti. Nastao bi totalni haos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu", rekla je Natalija.

Šokantna ispovest srpske manekenke ekspresno je obišla čitavu planetu. Ispovest atraktivne plavuše preneli su brojni ugledni svetski mediji, poput Marke, RT, Tuto Sport...

Kurir sport

Kurir