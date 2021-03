NOVAKOV OTAC OTVORIO DUŠU HRVATIMA Srđan Đoković govorio o odnosima sa komšijama i priznao šta njega najviše BOLI

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera na planeti Novaka Đokovića, govorio je za jedan ugledni hrvatski portal o Noletovoj karijeri, ali i odnosima Srba i Hrvata.

Na pitanje da li je iznenađen što Novak ima "tendenciju" da postane najbolji teniser ikada, Srđan je odgovorio:

"Mislim da vam je pogrešno pitanje, on nema tendenciju, on već je najbolji svih vremena. Po broju sedmica provedenih na broju 1, pa u međusobnim okršajima, po broju masters titula, jedino mu nedostaje olimpijsko zlato i te dve titule koje će već ove godine osvojiti. On je najbolji i sve u svetskom tenisu zavisi od njega. On može izgubiti, ali ne zato jer ga je protivnik nadigrao, nego zato jer mu je on dozvolio da ga protivnik pobedi. Što se tiče mene ja sam bio optimista i uvek sam optimista u životu, ali on je sve moje snove kad je u pitanju njegova teniska karijera još ostvario pre četiri-pet godina. Ovo sve što čini i dalje je neverovatno. I ne samo za Srbiju, već i za čitav region", rekao je Srđan za Jutarnji.hr.

Srđan je istakao da on ne pravi razliku između ljudi i zemalja bivše države.

"Za mene je sve to isto, pa nek se ljuti ko hoće i kako god hoće. Za mene je to bila i ostala jedna zemlja i jedan narod. I jednostavno mi moramo zajedno, jer pojedinačno ne možemo ništa da uradimo. Niko nas ne smatra ozbiljno, osim ako ne napravimo neku vrstu unije, ekonomske, bilo kakve, mi smo onda ozbiljan faktor i neće se moći igrati s nama kao što se sada igraju. Što se tiče njega i njegove karijere, to je stvarno jedna bajka koja traje i danas", kaže otac prvog reketa sveta.

Đoković ističe da je saradnja Novaka i Gorana Ivaniševića najbolji dokaz da zajedno možemo mnogo.

"Mislim da je to Novaku leglo kao kec na desetku. To Goranovo pojavljivanje u stručnom štabu. Pogodio je kao uvek! Novak je fantastičan u svakom pogledu i zna koje su mu mane, vrline su ogromne, ali ima i mane koje je tokom čitave karijere pokušavao da ispravi. Sam i uz pomoć stručnjaka, bivših tenisera, kao što je Ivanišević za servis. To je živa istina kako mu je popravio servis. I digao mu je preciznost, procente i jačinu. Njihova saradnja dovela je do fantastičnog osvajanja trofeja u Australiji", ističe Srđan.

Srđan je priznao da ga boli što jedan trofej nije pripao Novaku, a zaslužio ga je.

"Kroz čitavu njegovu karijeru on je svojim odnosom prema domaćinima, protivnicima, pokazao da je pre svega dobar čovek, dobar dečko. Ko osim Novaka kad izgubi zagrli protivnika i kaže mu bravo majstore, svaka čast bio si bolji od mene? Drugi to urade retko kad i ponekad, a Novak uvek. I koliko je puta dobio ATP godišnju nagradu za fer plej? Pa nijednom! A koliko je Federer dobio? Pa jedno 15 najmanje! Što je strašno", ogorčen je Đoković.

Kurir sport/Jutarnji

Kurir