MAMU VAM J****, DA VAM J****! Srđan Đoković pre 17 godina u Zagrebu psovao majku srpskom novinaru i ne kaje se! SMETA MU SAMO OVO

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, prokomentarisao je jednu zanimljivu kolumnu hrvatskog novinara Veljkoslava Pauna.

Novinar uglednog "Jutarnjeg lista" nedavno je napisao anegdotu o svom prvom susretu sa Srđanom i Novakom i njegov tekst izazvao je veliku pažnju javnosti u regionu.

Novak je sada već davne 2004. godine nastupao na jednom Fjučersu u Zagrebu i uslovi za igru nisu bili baš najsjajniji.

Mladi srpski teniser je i pored svih poteškoća napravio sjajan rezultat u predstonici Hrvatske, pa je ponosni tata Srđan u jednom momentu pozvao novinare iz Srbije, a pomenuti Paun je sticajem okolnosti čuo ovaj razgovor.

- Moj sin je upravo izborio polufinale na Fjučersu u Hrvatskoj! - jedna od prvih rečenica je koje je uzbuđeni tata Đoković izreferisao nekom novinaru u Srbiji.

- Šta? Mamu vam j*bem, da vam j*bem! Svi ćete me zvati jednog dana kada Nole bude prvi teniser sveta - odbrusio mu je tada i prekinuo vezu.

Sedamnaest godina kasnije Paun je uradio intervju sa Srđanom Đokovićem u kom je otac srpskog tenisera prokomentarisao događaj iz Zagreba.

- Pročitao sam taj tekst i sećam se tog turnira u Zagrebu 2004. godine? Da, pa bilo je prehladno, toga se jasno sećam! Vi ste bili tamo, pa tamo je bilo hladno strašno! A Novak je imao 16, 17 godina. On se živ smrzao. On je bio mlad, mali i neotporan. Ja sam tamo od supervisora samo tražio da tamo budu normalni optimalni uslovi. Bilo je užasno hladno! Ono što mi je zasmetalo u osvrtu na to razdoblje, što nisu Novak i njegovi rezultati istaknuti u prvi plan, već što sam ja nekog opsovao, a to su onda prenijeli novinari, i vaši i naši i ispalo je ružno - rekao je Srđan.

