RODŽER FEDERER STIŽE U BEOGRAD NA TURNIR? Đoković otkrio detalje

Serbia open, ATP turnir iz kategorije 250 biće održan u Beogradu od 19. aprila.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković predvodiće listu učesnika na kojoj su četvrti teniser sveta Dominik Tim, deseti igrač Mateo Beretini, a tu su Gael Monfis, Borna Ćorić, Aslan Karasev... Naravno, i ostali srpski teniseri Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović...

Turnir u Beogradu se održava kada i onaj u Barseloni, pa je teško očekivati da Rafael Nadal dođe. A kakve su šanse da i Rodžer Federer zaigra u Beogradu? Švajcarac je pri kraju karijere, sve češće odsustvuje sa terena zbog povreda, ali organizatori Serbia opena ne odustaju od želje da ugoste jednog od najboljih tenisera svih vremena.

"Nismo zvali Federera ove godine, jer moramo da uzmemo u obzir naš budžet. Ne možemo da potrošimo sve na jednog igrača, ali se nadam da ćemo ga videti na turniru sledeće godine ili nekoj narednoj, pre nego što ode u penziju", rekao je Đorđe Đoković u podkastu "Wish and Go".

On je još jednom istakao želju da je cilj Serbia opena da postane turnir iz kategorije 500, kojima pripadaju turniri poput onih u Dubaiju ili Barseloni.

"Jedan od glavnih ciljeva nam je da turnir iz kategorije 250 pređe u kategoriju 500. Ako nam to uspe, licencu ćemo otkupiti trajno. Zato smo pažljivo birali nedelju održavanja turnira, kako bismo imali veće šanse za tako nešto", istakao je Đorđe Đoković.

