MOLITVA, DISANJE, POKRETI, NOVAKOVI RITUALI PRED SVAKI MEČ: Pogledam u nebo i zahvalim se bogu što i dalje igram tenis! VIDEO

Đoković je objasnio o čemu je reč i zbog čega je izgledao tako neobično i čudno.

- Imam svoju pripremu, ponekad ubacim neke nove elemente ako osetim da je trenutak za to. Ima formulu, kombinaciju stvari. Pokreti, disanje, vizuelizacija, molitve... Sve to čini da se osećam spokojno i spremno da izađem na teren sa pravim intenzitetom i fokusom, kao i zahvalnošću na kraju krajeva - prenosi Đokovićeve reči Sport klub, a naš teniser naglašava poslednju stavku:

foto: Starsport

- Često zaboravljamo na to, uzimamo stvari zdravo za gotovo. Zato se trudim da budem zahvalan. Kad god izađem na teren, pred svaki trening dodirnem teren, pa svoje srce i nebo da izrazim zahvalnost za mogućnost da se i dalje bavim ovim sportom i da budem zdrav. Volim ovaj sport i trudim se da izvučem najbolje iz sebe.

Ima Đoković objašnjenje zašto je jedan od retkih koji su veoma uspešni na svim podlogama, ali i kako je dugo čekana titula u Parizu imala i kontraefekat.

- Bilo mi je lako da pronađem motiv da osvojim Rolan Garos i da dođem do sa četiri grend slema. Kada sam ga osvojio, moram priznati da sam se mučio sa motivacijom. Nisam očekivao da će se to dogoditi, ali naučio sam nešto novo. Stvar je bila u tome da sam ostvario sve što sam želeo da ostvarim profesionalno. Za to sam žrtvovao zaista sve. Kada sve ispunite, osetite se kao probušeni balon i potrebno vam je da napunite baterije.

Novinare u Rimu zanimalo je hoće li se Novak poput nekih bivših tenisera nakon karijere posvetiti poslu komentatora, ali naš as sebe vidi na drugom poslu.

foto: Printskrin/Youtube

- Nemam aspiracije da budem komentator, ali ću verovatno biti na nekom od grend slemova. Što se tiče uloge mentora i trenera, to već obavljam na neki način u našem teniskom centru, rekao sam nekoliko puta da smo u procesu podizanja modela teniske akademije. Vidim sebe u tome. U nekom narednom periodu, kad ne budem imao turnire, biću posećen mlađim teniserima jer njima je uvek potreban podstrek i savet, a ja sam uvek tu za njih - poručio je Đoković i dodao:

foto: Privatna arhiva

- Kada sam u decembru radio sa Olgom Danilović, Hamadom Međedovićem i ostalim teniserima i teniserkama, osećao sam se ispunjeno. Kao da sam naučio nešto novo o samom sportu i to primenio na moju igru.

Kurir sport