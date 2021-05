NOVAK NA KONFERENCIJI PRED FINALE SA NADALOM: Na Rafu srcem i duhom, to će ipak biti presudno!

U borbi za trofej Novak će "ukrstiti koplja" sa Rafom Nadalom o kome je pričao na konferenciji za medije nakon meča sa Lorencom.

Noletov fokus bio je pre svega na oporavku pred sutrašnji meč.

- Imam svoju tehniku i sistem oporavka koju primenjujem godinama unazad i znam šta mi je činiti. Bilo je veoma naporno, mnogo trčanja, trebao sam meč ranije da privedem kraju kako bih sačuvao energiju za sutrašnji meč. Ne treba gledati pobedi u zube, igrao je i on dobro, imao je veliku podršku publike. Dobra stvar je što je finale tek u pet popodne tako da mogu da se naspavam i da imam malo više vremena za oporavak. Nadam se najboljem i oporavku koji će biti bitan sutra jer će biti duplo više trčanja nego ovih dana - rekao je Novak.

foto: AP

Nole je ponovo naglasio kako će od velikog značaja sutra biti, ne samo fizička već i psihička snaga igrača.

- I um i telo služe duhu, pa tako smatram da je duh presudan i on simbolično predstavlaja inspiraciju, motivaciju, ljubav i strast prema ovom sportu. To je ono što mi i dan danas pomaže da se borim sa životnim preprekama, ta želja da i dalje nastavim da krčim svoj istorijiski put u ovom sportu kako bi ostavio što veći trag. Um je ipak mesto gde se dešava mnogo toga, pa je ta psihološka borba veoma bitna i zbog toga bih stavio duh ispred uma i tela jer je to ono što me izvlači iz ovih situcija. Naravno, tu je i srce koje me drži da izvučem maksimum. Trudim se da u bitnim trenucim držim koncentraciju, kako bih dostigao sve što može, ali sada mislim da mi je duh najpotrebniji, kažem sebi - pokaži svima šta znaš, možeš i hoćeš. Mislim da je to ono što će biti presudno u ovakvim trenucim - zaključio je Đoković na konferenciji za novinare nakon plasmana u finale.

Meč sa Nadalom na programu je u nedelju od 17 časova. Pre ovog duela na centralnom terenu biće odigrano žensko finale između Pliškove i Švjontek.

Kurir sport / N. I / V. B