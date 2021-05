ĐOKOVIĆ O UČEŠĆU NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Igram, razmisliću samo ako ne bude OVOGA

Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je da za sada ne planira povlačenje sa Olimpijskih igara u Tokiju, iako je to uradio njegov reprezentativni kolega Dušan Lajović.

- Čuo sam da postoji mogućnost da se povuče, nisam znao da je to zvanično. Nisam pratio i ne znam koliko je Japanaca prottiv toga, ne bih se oslanjao na medije, mnog je nagađanja i interesa. Ako se radi studija i narod se pita treba to proširiti na celu zemlju. Ja planiram da igram do god je dozvoljena publika. Malo je ali je ima. Dok je dozvoljena igram, ako je ne bude razmisliću, rekao je Novak Đoković.

Olimpijske igre u Japanu, održaće se u periodu od 23. jula do 8. avgusta 2021. godine.

