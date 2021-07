SRAM VAS BILO! Ako je Novak kovidiot godine, Englezi su KOVIDIOTI MILENIJUMA! Vređali ste Đokovića, a radite 50 puta goru stvar!

Licemerje Engleza prešlo je sve granice! Novak Đoković zaslužuje izvinjenje celokupne britanske javnosti zbog linča koji je proživeo posle organizacije Adrija tura u junu prošle godine. Razlog - pa, Britanci sada rade 50 puta goru stvar.

Kovidiot godine bila je "titula" koju je Dejli Mejl dodelio Novaku Đokoviću jer je organizovao teniski turnir u vreme pandemije korona virusa. Tada je u Srbiji bilo 70 zaraženih dnevno korona virusom, a sam "Adrija tur" se održavao na otvorenom i prisustvovalo mu je oko 4.500 ljudi.

foto: Profimedia

Sa druge strane, slika koja nam stiže sa terena "Ol-Ingland klaba" je sledeća: na tribinama 15.000 ljudi i to u zatvorenom (krov navučen). Na sve to u Velikoj Britaniji 30. juna bilo je više od 25.000 novozaraženih koronom!

Da podvučemo crtu. Ako je Nole kovidiot godine, onda su Britanci kovidioti milenijuma. Prosto brojke to govore. Noletova krivica je toliko mizerna (ako je uopšte i ima) u poređenju sa onim šta se sada radi na Ostrvu. Svedoci smo vesti da se na Vembliju zarazilo na desetine navijača Škotske, ali pošto to organizuju gospoda iz Engleske, onda je sve to uredu. A, kada neki tamo sa Balkana radi nešto što njima zameta kreće sumanuta lavina udara.

foto: Profimedia

Nikakvo opravdanje nije podatak da na Vimbldonu mogu samo vakcinisani, jer i oni mogu da šire zarazu... Dolaze prevozom, utapaju se sa nevakcinisanima, itd...

Obraza nema. Dno je dotankuto. Ovo je još samo jedan pečat na tu odavno ispisanu potvrdu licemerja.

Kudla je sledeći Novak Đoković sutra u trećem kolu Vimbldona izlazi na crtu Denisu Kudli, koji je 115. na ATP listi. Srpski as ima ulogu apsolutnog favorita kako na ovom meču tako i na celom turniru. Naime, kvota da Nole osvaja Vimbldon iznosi samo 1,50.

Kurir sport / M. B.