NOVAK ZABRINUO NAVIJAČE! Đoković otkrio da je tokom meča imao 2 ZDRAVSTVENA PROBLEMA: Osećao sam malo poteškoća!

Puno se priča o tvojoj strateškoj dubini, kako je to izgledalo, kroz jednu introspekciju, u meču iz tvog ugla kada možda igra nije bila na željenom nivou?

- Sam sebi sam najveći kritičar. Znao sam da odigram mnogo bolje nego što je to bio slučaj, ali sam našao put i način da pobedim protivnika. To je ono što se računa na kraju. Iskreno, poslednjih dan ipo sam imao stomačnih problema i to me je poremetilo na početku. Dok su trajala dva seta osećao sam malo poteškoća, ali sma krajem trećeg seta to probio i bolje se osećao. Ali to ne govorim kao izgovor, nego su se okolnosti tako postavile da taj osećaj koji sam imao, mala vrtoglavica mi nije dozvolila.

foto: Profimedia

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona, pošto je savladao Denisa Šapovalova 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Srpski as dobio je i sedmi međusobni duel protiv Kanađanina i u nedelju će se boriti za trofej protiv Matea Beretinija.

- Imao sam slab ritern. Šapovalov je sjajno igrao i nezgodno je igrati protiv takvog protivnika. Međutim, za standard i kvaitet mog riterna koji obično pružam ovo je bilo dosta ispod proseka. Radiću na tome i nadam se da ću se osećati malo bolje i d aću moći da odigram na višem nivou jer tako mora. Sada ide Beratini koji je iskusniji od Šapovalova, koji igra izuzetno dobro, sa snažnim servisom i forhendom, to su njegova dva najveća oružja. Trenirao sma sa njim pred Vimbldona, igrali smo na Rolan Garosu, znam šta me očekuje, on je u sjajnoj formi ove godine, posebno na travi. Osvojio je Kvins i odigrao fantastičan turnir do sada, izgubio je možda samo jedan set. To deluje impresivno, ali finale je finale, ja tu imam mnogo više iskustva i trudiću se da tu mentalnu snagu i iskustvo iskoristim za poduhvat.

foto: EPA

(Kurir sport/V.B.)