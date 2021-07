ONA JE PRVA OSVOJILA GREN SLEM TITULU ZA NAŠU ZEMLJU: Svi pričaju o Ani, Moniki i Novaku, a malo ko se seća nje VIDEO

Godine 1977., tada 21-godišnja Mima Jaušovec osvojila je Rolan Garos.

Rođena je 20. juna 1956. u Mariboru. Tokom karijere imala skor od 351 pobeda i 248 poraza. Najveće uspehe ostvarila je na Rolan Garosu, gde je pored titule 1977. godine, kada je pobedila Florentu Mihai u finalu, još dva puta bila u finalu - 1978. i 1983. godine, gde je gubila od Viržinije Ružici i Kris Evert.

Igrala je u vreme kada tenis na ovim prostorima nije bio toliko popularan kao danas, kada se beli sport igrao drvenim reketima i trasirala je put budućim zvezdama tenisa iz naše zemlje, najpre Slobodanu Bobi Živojinoviću i Moniki Seleš, sve do Novaka, Ane, Jelene, Janka, Viktora...

I danas prati tenis i oduševljena je onim što postižu igrači iz Srbije.

- To što su srpski teniseri postigli, to je svetski fenomen. Za mene je to iznenađenje, jer iz jedne zemlje dolazi toliko tenisera među sto najboljih. I to kakvih tenisera, Novak je prvi na svetu, bile su tu i Ana i Jelena. Dobri smo prijatelji, ne mogu da kažem i da smo prisni. Pratim redovno njihove mečeve, čujemo se ponekad posle. Svi smo ponosni zbog njih - rekla je Mima.

Tokom karijere je zaradila skoro milion dolara.

