ČUVENI TENISKI TRENER O ĐOKOVIĆU: Normalno je što ga NEGATIVNO KOMENTARIŠU! A evo na čemu će se Nole zaustaviti u karijeri!

Pred početak US Opena svedoci smo brojnih napada na našeg Novaka Đokovića koji koji ide tamo da ispiše istoriju tenisa. Koliko ovakvi napadi utiču na "reket broj jedan" u "Pulu Srbije" otkrio je Bogdan Obradović teniski trener, koji dobro poznaje Đokovića.

- Najiskrenije mislim da ti napadi ne utiču na Novaka, jer on to ni ne primećuje, a ne mislim ni da će ga više motivisati, zato što je on dovoljno motivisan i želi da osvoji tu titulu. On ima svoje pogonsko gorivo. Bez premca njegova karijera je nabolja u istoriji tenisa ikada. Kako se razvijao kao junior i kao senior i profesionalac. Novak ima čvrste i jake korene što se tiče te njegove istorije sporta, ovo je samo još jedna u nizu etapa - kaže Obradović.

One se osvrnuo i na one koji negativno komentarišu Novaka i naveo da je to normalna stvar.

- Ako uđemo u ljudsku psihu možemo da vidimo da smo svi mi zatrovani time. Zašto tako loše pričaju o njemu, to bi morali neki psiholozi i filozofi da vide. Sa druge strane naš narod je već vekovima govorio da se za "dobrim konjem i prašina diže" - rekao je Obradović i naglasio da se oko mnogih koji su bili najbolji dizala velika prašina,te da je sasvim prirodno da će tako biti i sa Novakom.

Bogdan je ubeđen i da će Novak sigurno doći i do svoje tridesete titule.

- Osvajanje US Opena za Novaka predstavlja i još jednu titulu i isšisivanje istorije i ono što sam ja već rekao, a to je da mislim da će se Novak zaustaviti na osvojenih 25 titula u kontinuitetu, a onda mislim da će imati snage i iskustva da ih osvoji još pet, što znači da će ih osvojiti još 30 - kaže Obradović i dodaje da stručnjaci vrlo lako mogu da procene dokle neko može da ide.

- Kada vidite Rafu, koji ima mnogo problema sa svojim oporavkom i Federera koji je po prilično iskasapljen i teško da može bilo šta da uradi sa svojojm karijerom, mi vidimo Novaka koji je kao jabuka u proleće, onaj mladi plod koji raste. Ali to njegovo drvo svake godine rađa jednu novu jabuku, to je drvo koje se nije nikada razbolelo - zaključuje Bogdan.

