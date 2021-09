POJEDEM POLA JAGNJETA, PA IZAĐEM NA TEREN: Boba Živojinović se zavalio u stolicu, podigao noge i jeo SENDVIČ za vreme meča

Australijan open te 1985. godine osvojio je Štefan Edberg, ali Gren slem u Melburnu retko ko pamti po tome, već svi pamte po čuvenom četvrtfinalnom meču između legendi Bobe Živojinovića i Džona Mekinroa.

To je ta priča o čuvenom sendviču koja se i dan danas prepričava u teniskim krugovima i koja je na neki način od Živojinovića, osim pobede u ovom meču, stvorila i svetsku zvezdu.

Velika svađalica Džon Patrik Mekinro, krenuo da se raspravlja sa glavnim sudijom tog meča, a kako je to često radio da bi pre svega poremetio protivnike i kako je znao da će se to odužiti, Boba Živojinović se odlučio na originalan potez.

Otišao je u ložu, seo, prekrstio noge i poslužio se sendvičem i vodom.

"Kada je Mekinro osetio da sam počeo da vladam, hteo je da me ohladi. Ja sam to shvatio. Otišao je do sudije da protestuje, a ja, kao neko ko je odrastao na novobeogradskom asfaltu, nisam hteo da budem deo te predstave. Otišao sam sa terena, uzeo sendvič, a neki Australijanac je hteo da mi da šampanjac. Fascinantno je kakav sam aplauz i energiju s tribina dobio. Mekinro se našao u čudu", rekao je Živojinović u emisiji "Vice".

Upitan da li bi, da se hrani kao Novak Đoković, dogurao dalje od 19. mesta na ATP listi, Boba je kao iz topa odgovorio:

"Apsolutno da. Ja pojedem pola jagnjeta i izađem na teren".

(Kurir sport)