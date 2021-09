ŠTO JE PRITISAK VEĆI, ON JE SVE BOLJI! Ivanišević: Mnogi bi posle onoga PUKLI, a Novak kaže - SAMO DAJTE, POKAZAĆU VAM KO SAM!

Goran Ivanišević, proslavljeni hrvatski teniser i trener Novaka Đokovića, istakao je da pritisak pozitivno utiče na najboljeg tenisera sveta.

Ivanišević je za zvaničan sajt "ATP" objasnio zašto je Novak "najveći u istoriji" belog sporta.

"Definitivno oseća pritisak, ali što je pritisak veći on bolje igra. Zato i jeste takav šampion, zato je za mene najveći u istoriji. Pre 7-8 godina, kada nisam bio ni blizu njegovog tima, rekao sam da jedino on može da uzme kalendarski slem", kaže Ivanišević i dodaje:

"Ne kažem da će sigurno osvojiti titulu u Njujorku, duge su dve nedelje, sedam mečeva. Ono što me čini srećnim je publika, jer je prošle godine bio najtužniji US open, sa praznim tribinama. Sada je atmosfera naelektrisana".

Ivanišević je impresioniran Novakovom mentalnom snagom. Srbin je u avgustu doživeo bolan poraz od Saše Zvereva u polufinalu Olimpijskih igara, ali nije dozvolio da ga to poremeti.

"Mnogi ljudi bi pukli, rekli bi: 'OK, ne znam’. Ali on? On kaže: 'Samo dajte, pokazaću ko sam na terenu'. Pogledajte ga, tri slema u nizu. Već je ispisao u istoriju, a sada može to da uradi na još bolji način. On je neverovatna osoba, mnogo toga može da se nauči od njega", ističe Ivanišević.

Bivši Grend slem šampion je istakao da je presrećan što ima priliku da bude deo tima najboljeg tenisera na planeti.

"Pitaju me kako je. Čast je, zadovoljstvo je. Ali da li je lako? Nimalo. Veoma je stresno, ali to mi se dopada. Ceo život je stres, to tera čoveka da bude bolji, a kao njegov trener, naučim nešto novo svakog dana", zaključio je Hrvat.

