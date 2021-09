ĐOKOVIĆ POSLAO BRUTALNU PORUKU ZVEREVU: Podigao sam moj tenis na poseban nivo, ovo je bez dileme moj najbolji tenis na US openu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković sa 3:1 je savladao Matea Beretinija u četvrtfinalu US Opena, a sledi polufinale protiv Aleksandera Zvereva.

Đoković će imati pregršt motiva da eliminiše sjajnog Nemca koji nije izgubio meč još od Vimbldona. Jedan od njih je i revanš za poraz u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju.

Po završetku meča sa Beretinijem, Đoković je poslao snažnu poruku Zverevu.

"Bio je sjajan meč, mnogo energije na terenu i van terena. Mateo je sjajan igrač, on je standardni Top 10 igrač, svaki put kada igramo to je jedna neizvesna bitka. Izgubio sam prvi set, zaboravio sam na to, nastavio sam i od početka drugog seta zaključao sam se i podigao moj tenis na poseban nivo i ova tri seta su bez dileme moj najbolji tenis ovde na US Openu", rekao je Đoković.

Novak je potom upitan kako uspeva da se smiri u trenucima kada je to potrebno.

"Svi imaju različite načine i tehnike da ostanu smireni i da budu fokusirani na sledeći poen. U sportu se mnogo priča o tome kako ostati u 'zoni' i to je najteža stvar ostati u tome. Teško je doći, ali lako je izaći iz te zone, tenis je zanimljiv sport. Mi smo individualci, nemamo na koga da se oslonimo u tom trenutku. Svaki put kada igram na ovom stadionu je nova lekcija za mene i mogućnost da napredujem".

Pokazao je ove godine na Grend slemovima da igra sve bolje kako odmiče meč.

"Ne volim da gubim prvi set, ne želim to, iako mi se to dešavalo poslednjih par mečeva. Na kraju se to pokazalo kao dobra 'taktika'. Želim da počnem dobro meč, imao sam prilike, ali on je jedan od najboljih servera i zato ga zovu čekićar, jer sjajno servira i ima sjajan forhend, možda i najbolji u tenisu. Morao sam zato da se fokusiram na svaki poen i na kraju sve ukupno sjajna predstava".

Sledi Aleksandar Zverev. Pobedio ga je u Tokiju.

"On je u sjajnoj formi, mnogo pobeđuje, posle Vimbldona nije izgubio meč, osvojio je zlato u Tokiju i Sinsinatiju. Znam ga dobro, znam njegovu igru, igrali smo skoro, imao sam set i brejk, on je okrenuo... Sada je svaki meč neizvestan, polufinale je i sledi najbolji igrač sveta. Biće težak meč".

Još dva meča do istorije.

"Samo mislim o sledećem meču, ne razmišljam dalje, znam da je tu, ali ne razmišljam o tome", zaključio je Đoković.

