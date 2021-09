NA SVETU IMA 8 MILIJARDI LJUDI I NIKO TO NIJE USPEO! Američka agencija otkrila tajnu Novakove SUROVE DOMINACIJE!

Američka novinska agencija Asošijeted pres (AP) objavila je sjajan tekst o najboljem teniseru svih vremena - Novaku Đokoviću.

U tekstu koji nosi naslov "Šta Novaka Đokovića čini sjajnim? Udarci, da, ali i um" autor objašnjava u čemu je tajna njegovih neverovatnih uspeha.

"Kada pitate druge tenisere šta Novaka Đokovića čini sjajnim, šta ga gura nadomak kompletiranja prvog kalendarskog Grend slema nakon više od pola veka, njihovi odgovori su različiti. Neki će reći da je njegov ritern, drugi će istaći sposobnost da pokrije svaki ćošak terena ili njegov dvoručni bekhend. I tako dalje...

Ono što svi veličaju Đokovićeva mentalna snaga i fizička izdržljivost, fokos, kondicija, posebno na velikim turnirima kada se igra na pet setova (26-0 skor u 2001.)" navodi se na početku ovog sjajnog teksta.

U nastavku prenose izjave Novakovih kolega i koleginica sa tura.

Sem Kveri: "Njegov najveći kvalitet je njegov um".

Marija Sakari: "Novak je sa druge planete. Zaista to mislim. Način na koji igra i posmatra tenis... Ne postoji niko kao on"

Stiv Džonson: "Njegovo samopouzdanje je neverovatno".

Džesika Pegula: "Ne vidim nikakvu slabost kod njega. Viđali smo ga da potpuno 'počisti' turnire. Videli smo ga da se vrati iz teških situacija. Čini se da čuva energiju i zna kada da je podigne".

Autor teksta se osvrnuo na meč protiv Matea Beretinija i Rodikovo fantastično zapažanje da Novak prvo rivalima oduzme noge, a nakon toga i dušu.

Posebna pažnja posvećena je izjavi Matea Beretinija, koji je možda i najbolje objasnio zašto je Novak jedinstven.

"Čak i kad se iznervira, on pronađe svoju zonu samopouzdanja. To je nešto što možete da osetite sa druge strane mreže. Sa fizičke strane, čini se kao da se nikad ne umara. To je kao da vam govori 'Ok, jesi li umoran? Ja mogu da ostanem ovde još dva-tri dana'. Takav je osećaj. Morate da taj fizički i mentalni intezitet koji sam ja imao u prvom setu zadržite tokom svih pet. Niko ne kaže da to ne možete da uradite, ali niko na svetu to nije uradio. Postoji osam milijardi ljudi i niko to nije uspeo".

Autor ističe da je sada na Zverevu red da pokuša.

Zverev ima 16 vezanih pobeda, a savladao je Novaka u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju.

"Značajna razlika između tog olimpijskog meča i onoga što nas očekuje u petak je to da se takmičenje u Japanu igralo na dva dobijena seta. Duži format, svi se slažu, favorizuje Đokovića", navodi se u tekstu.

Kurir sport/AP