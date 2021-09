NOVAK JE TRENIRAO DOK SU PADALE BOMBE! Nikola Pilić objasnio tajnu Đokovićevog uspeha!

O Novaku je pohvalno govorio, njegov učitelj prosalvljeni teniski stručnjak Nikola Pilić koji je Novaka još kao tinejdžera nadgledao u svojoj teniskoj akademiji u Nemačkoj

"Svi oni izazovi sa kojima se Novak Đoković suočio u detinjstvu, ali i tokom cele karijere pomogli su mu da postane najveći teniser svih vremena" rekao je Pilić u j intervjuu za "Rojters".

Tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine zbog sukoba na Kosovu, 12-godišnji Đoković je trenirao u praznom bazenu pretvorenom u teniski teren, a njegove vežbe često su prekidale sirene koje su alarmirale da su u toku vazdušni napadi.

" Ne možete nekome postaviti granice kada je još uvek dete, tinejdžer, ali Đoković je radio stvari na teži način što je sigurno očvrsnulo Novaka", objasnio je Pilić i dodao:

"To je tanka linija, jer pre svega nema garancija da ćete postati top 10 igrač na svetu, ali njegov prirodni talenat je bio očigledan. Što je još važnije, to je bilo u skladu sa njegovom posvećenošću, velikim radom i mentalnom snagom. Od starta sam video nešto posebno u njemu kada je bio na mojoj akademiji i zbog toga smo njegov otac i ja uvek verovali u njega."

Iako je najbolji na svetu Đoković nikada nije uživao istu globalnu popularnost među ljubiteljima tenisa kao na primer Federer i Nadal.

- Đoković nije svačija "šolja čaja", pre svega jer dolazi iz male zemlje i zato ga toliko ne cene Anglo-američki i evropski ljubitelji tenisa - naglasio je Pilić i pojasnio

"Međutim, svidelo se to nekome ili ne, on ima mnogo veliki karakter. Učinio je Srbiju ponosnom, napravio je mnogo toga kako bi poboljšao međunarodnu reputaciju svoje zemlje, a za mene, on je više od sjajnog tenisera", zaključio je Pilić

