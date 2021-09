NOVAK PREDVODI SRBIJU PROTIV NEMAČKE?! Troicki objavio širi spisak igrača za finalni turnir Dejvis kupa

Finalni turnir Svetske grupe Dejvis kupa biće održan od 25. novembra do 5. decembra 2021. godine u tri grada (Madrid, Insbruk i Torino).

Na širem spisku selektora Dejvis kup tima Srbije Viktora Troickog nalaze se: Novak Đoković (1. mesto na ATP listi), Dušan Lajović (35), Filip Krajinović (37), Laslo Djere (49), Miomir Kecmanović (60), Nikola Milojević (148), Danilo Petrović (209), Pedja Krstin (311), Miljan Zekić 320) i najbolji teniser Srbije u dublu Nikola Ćaćić (40. na ATP listi).

Selekcija Srbije smeštena je u Grupu F sa Nemačkom i Austrijom, a medjusobni mečevi igraće se u Insbruku. U četvrtfinale plasiraće se prvoplasirane, kao i dve najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih grupa.

"Do finalnog turnira Dejvis kupa ostalo je još dva meseca. Ima još puno vremena do početka takmičenja, najvažnije je da svi igrači ostanu zdravi. Svi imamo istu želju, a to je da se Dejvis kup konačno održi, da nas situacija sa kovidom na svetskom nivou ne stavi ponovo na neko čekanje. Uželeli smo se svi reprezentacije", izjavio je Troicki.

Pobednik Grupe F u kojoj se nalazi Srbija u nokaut fazi igraće protiv pobednika Grupe C u kojoj će nalaze Francuska, Češka i Velika Britanija.

