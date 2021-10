KAMERON NORI POKORIO INDIJAN VELS: Osvojio prvi Masters u karijeri i ispisao ISTORIJU!

Britanski teniser Kameron Nori trijumfovao je na Mastersu u Indijan Velsu.

Nori je posle preokreta savladao Gruzina Nikoloza Basilašvilija sa 2:1 (3:6, 6:4, 6:1) i tako stigao do najvrednijeg trofeja u karijeri.

Nori je postao prvi Britanac u istoriji koji je uspeo da osvoji trofej u Indijan Velsu.

Britanac je do pobede stigao posle sat i 50 minuta velike borbe. Izgubio je prvi saet, ali je uspeo da se izdigne i stigne do velikog preokreta. Basilašvili je imao 1:0 u setovima i brejk prednosti u drugom setu (2:1), međutim, Kameron se nije predavao. Zaigrao je sjajan tenis, ubio u pojam Basilašvilija, napravio preokret i zasluženo došao do trofeja.

Kurir sport