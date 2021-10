TEŽAK BEZOBRAZLUK U REŽIJI HRVATSKIH MEDIJA! Sramno udarili po Novaku: Srbin svojim kontroverznim stavovima ŽIVCIRA CEO SVET

Navikli smo da zapadni mediji prozivaju Novaka Đokovića, plasiraju laži o njemu, izvrću njegove reči kako bi ga predstavili u negativnom kontekstu... A sada su to počele da rade i komšije...

Najbolji teniser sveta se nakon svoje najnovije izjave o rigoroznim merama na Australijan openu i vakcinaciji protiv kovida našao na udaru hrvatskog "T portala".

Popularni hrvatski portal u svom sramnom tekstu ističe da Đoković nastavlja da širi svoje kontroverzne stavove o vakcinaciji protiv korona virusa.

"Uspehe na teniskom terenu niko mu ne može oduzeti, ali Srbin već neko vreme svojim kontroverznim stavovima živcira sve oko sebe. Sada je samo nastavio u istom tonu", navodi "T portal" i prenosi Novakovo mišljene o vakcinaciji i učešću na Australijan openu.

Postoje teniseri koji su javno rekli da ne žele da se vakcinišu, ali to je nebitno. Važno je napasti Novaka koji samo nije želeo da otkrije svoj status, jer smatra da je to privatna stvar.

"Zauzimam stav koji zauzimam i uvek sam isto razmišljao. Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumereno pitanje. Previše ljudi danas dopuštaju sebi takvu slobodu da pitaju stvari i da osuđuju čoveka. Šta god ti da odgovoriš: „Jesam, nisam, možda, ne znam, razmišljam!” oni će to da zloupotrebe. Mediji su postali, nemam reč kako da opišem. Šire strah i paniku među ljudima i ja ne želim da učestvujem u tom razdoru. Osećam da su svi neprijateljski nastrojeni. Ne želim da im dajem povoda da pišu neke stvari o meni. Kažem vam sportski, ne znam da li ću ići. Naravno da želim da idem, Australija je moj najuspešniji grend slem, hoću da učestvujem, volim ovaj sport, imam i dalje motivaciju, ali sam rekao zašto imam motivaciju. To je čitava geneza", rekao je Novak u razgovoru za Blic.

