NOVAK SA DRUGE PLANETE! Svet dugo nije gledao ovakav meč! Đoković i Medvedev POTPUNO RASPAMETILI navijače VIDEO

Mnogi su ostali bez teksta, a oni koji su ipak imali šta da kažu, apsolutno su očarani nivoom tenisa kakav su u finalu mastersa u Parizu prikazali prvi i drugi teniser sveta.

Medvedev je osvojio prvi, Đoković drugi, a pobednika je odlučio treći set kada je najbolji teniser sveta uspeo da slomi velikog rivala.

Svaki od tri perioda igre je obeležen nestvarnim poenima i igrom Srbina i Rusa koja je stvorila vrelu atmosferu na tribinama, a ljubitelji tenisa su zaista uživali u svakom poenu.

"Tenis koji oduzima dah", "Vau, ova dvojica su odlični! Đoković i Medvedev su na drugom nivou", Đoković i Medvedev su odigrali dva neverovatna seta!", "Drugi set je jedan od najboljih koje sam ikada gledao!", "Novak mora da tretira Medvedeva isto kao da igra protiv Federera i Nadala!", samo su neki od brojnih komentara navijača tokom finala.

The perfect play 🧠@DaniilMedwed goes up a break on Djokovic in the first set!#RolexParisMasters pic.twitter.com/7iSw9ZA9nR — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Here, there and EVERYWHERE ⚡️@DjokerNole raising his level in the second set!#RolexParisMasters pic.twitter.com/BupZvtmmFU — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

Kurir sport