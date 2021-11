MOĆNA PORUKA NOVAKU OD BIVŠEG TRENERA! Boris Beker se oglasio na temu Đokovića i vakcinacije!

Boris Beker je tri godine bio u stručnom štabu Đokovića i nosi lepe uspomene iz tog perioda. U razgovoru za Eurosport govorio je na temu učešća svetskog broja jedan na Australijan openu.

- Ne mogu da zamislim da Đoković neće igrati u Australiji. On mnogo voli ovaj sport, istoriju tenisa. Želi da osvoji 21. grend slem titulu. Australija je njegov najuspešniji slem, vec je devet puta osvajao. Zašto je ne bi osvojio i po deseti put - jasan je Nemac.

foto: Profimedia

Potom je jasno govorio i na temu vakcinacije:

- Novak kaže da je to njegova lična odluka da li ce se vakcinisati ili ne. To se zaista nikoga ne tiče, ja sam uz njega po tom pitanju. Ali ako želi da igra tenis, a trenutno imamo slicnu takvu diskusiju i u Bajernu sa Džošuom Kimihom, onda mora da sledi pravila. To znači da mora da bude vakcinisan da bi igrao. To se odnosi na Đokovića, to se odnosi na Kimiha, to se odnosi na svakog sportistu u bilo kom sportu - poručio je Beker.

Kurir sport / Eurosport