BIO POD VELIKIM PRITISKOM: Lajović zadovoljan poenom protiv Austrije

"Mislim da je bio veoma težak prvi meč, s obzirom da nismo dugo igrali u Dejvis kupu, osećao se veliki pritisak, ali uspeo sam da izvučem na kraju. Mogao je na bilo koju stranu da ode meč, ali drago mi je što smo uzeli početni bod i nadam se da ćemo dan završiti maksimalnim rezultatom", rekao je Lajović, preneo je Teniski savez.

Lajović je doneo prvo poen Srbiji u duelu protiv Austrije pošto je u Insbruku pobedio Geralda Melcera sa 7:6, 3:6, 7:5.

Lajović je rekao da je Melcer neugodan igrač, zbog čega je bilo potrebno menjati taktiku u toku meča.

"Nisam nikad igrao protiv Melcera, u poslednje vreme on je više igrao na čelendžerima i nisam imao prilike da gledam kako igra. Jako dobro je servirao, imao je samopouzdanja. Malo sam tražio poziciju na riternu, morao sam malo dalje da stojim s obzirom da je levoruk, ovih nedelja sam stajao blizu linije i to mi je malo ometalo poziciju na riternu", naveo je on.

Lajović je rekao da mu je drago što je pobedio, iako nije odigrao kako je očekivao.

"Uspeo sam da se konsolidujem u trećem setu, pred kraj se meč zakomplikovao, imao sam malo i sreće u poslednjim gemovima. Desila se najbolja stvar a to je pobednički bod, bez obzira na kvalitet meča. Trebalo je to da bude lakše u našu korist, ali sama situacija - Dejvis kup, stres, pritisak, emocije, sve to utiče da bude ovakva završnica", naveo je on.

