ČEKIĆ ZA ĐOKOVIĆA! Nemci NAPALI Novaka zbog Srđanovog komentara: Srbin je KRIV za sve!

Njegovo (ne)učestvovanje na predstojećem Australijan openu, glavna je tema svih razgovora u teniskim krugovima.

Na tu temu oglasili su i nemački mediji, konkretno portal "Sport 1", regujući na komentar njegovog oca Srđana.

"Što se tiče vakcina i nevakcina, lično je pravo svakog od nas da li ćemo se vakcinisati ili ne. Niko nema pravo da nam ulazi u tu intimu, to je i ustavom zagarantovano. svako ima pravo da odlučuje o svom zdravlju. Da li je vakcinisan, to je njegovo ekskluzivno pravo. Da li će to objaviti, mislim da neće. Ni ja ne znam tu odluku, a i da je znam, ne bih je podelio sa vama. On ima pravo da odluči kako želi, rekao je Srđan Đoković gostujući na TV Prva.

foto: AP/Frank Franklin, Nemanja Nikolić

"Bilo je neprijatno zbog saopštenja tih vlastodržaca u pokrajinama u Australiji, koji su dali sebi za pravo da prozivaju devetostrukog šampiona Austalije. Da li će se on tamo pojaviti, zavisi od njih kako će da se postave. On bi to želeo svim srcem, jer je sportista, a i mi bismo to voleli. Pod ovim ucenama i uslovima, verovatno neće. Ja to ne bih uradio. A on je moj sin, pa vi zaključite sami", jasan je bio Srđan Đoković.

Nemci kao da su jedva dočekali da napadnu Novaka

"Bio bi to pravi čekić za Đokovića! Rasprava o Novaku Đokoviću, vakcinisanju i Australian Openu traje već jako dugo, a za sve je kriv Đokovićev skepticizam. Dosad su mnogi mislili da će Đoković ipak nastupiti na prvom Grend slemu sezone, ali sada se čini da je njegov otac Srđan dao do znanja kako to nije verovatno", stoji u tekstu nemačkih medija.

Novak još uvek nema definitivan stav o svom učešću u Melburnu, a očekuje se da zvaničnu odluku objavi uskoro

Kurir sport