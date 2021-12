HRVAT SELEKTOR SRBIJE? Šokantna vest stiže iz Zagreba: Novak Đoković donosi ISTORIJSKU ODLUKU!

Teniska reprezentacija Srbije učestvovaće na predstojećem ATP kupu koji će od 1. do 9. januara biti odigran u Sidneju,

Još se ne zna ko će biti selektor naše reprezentacije na ovom takmičenju pošto aktuelni selektor Viktor Troicki neće putovati iz razloga što sama uloga selektora na tom turniru nije od preterane važnosti.

Pojavile su spekulacije da bi tu ulogu mogao preuzme prvi reket sveta Novak Đoković, a sada kako piše kako hrvatski "Večernji" na mestu selektora mogao da se nađe Novakov trener, Goran Ivanišević.

Naime po pravilima turnira, prvi teniser reprezentacije ima pravo da preuzme ulogu formalnog selektora nacionalnog tima, što bi u ovom slučaju bio Novak Đoković. U tome Hrvati vide šansu, gde bi srpski teniser eventualno mogao dodeliti tu ulogu Goranu Ivanišević.

foto: Belgrade Open

Pravila kažu da, ukoliko želi da to učini, prvi teniser koji se smatra formalnim selektorom može dodeliti to mesto nekome drugom, ali pod uslovom da su iste nacionalnosti. Goran Ivanišević to nije, ali hrvatski mediji tvrde da je izuzetak moguć.

Takođe, taj potez bi značio da će njih dvojica moći sarađivati već od starta 2022. godine, što bi bila prednost pred nastavak sezone, pogotovo pred potencijalan dolazak Novaka na Australijan open, i ako još uvek nije obelodanjena zvanična odluka srpskog tenisera.

Kurir sport