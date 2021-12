NAVIJAČI PARTIZANA SU NAJBOLJI, JE L' TAKO NOVAČE?! Evo kako je Željko Obradović PECNUO Novaka Đokovića! VIDEO

Novak Đoković Fondacija je sinoć u Teniskom centru Novak u Beogradu sa velikim uspehom održala dugo očekivani drugi javni Panel specijalnog programa za podršku roditeljima budućih sportista „Putem šampiona“, na kome su se prisutnim zvanicama i pratiocima prenosa uživo putem YouTube kanala Fondacije obratili sportska direktorka Olimpijskog komiteta Srbije i bivša trofejna reprezentativka Srbije u košarci Sonja Vasić, najuspešniji košarkaški stručnjak Evrope Željko Obradović i prvi teniser sveta i osnivač Fondacije – Novak Đoković.

Autorka programa „Putem šampiona“ Ana Jovanović je u ulozi moderatora Panela vodila program izlaganja i diskusije među učesnicima na temu važnosti roditeljstva, uloge i uspostavljanja autoriteta u razvoju karaktera i discipline u sportu - tokom kojeg su učesnici sadržajnim i detaljnim izlaganjem znanja, iskustava, stavova i zaključaka iz svojih bogatih trofejnih karijera i spontanom međusobnom interakcijom na sceni oduševili publiku i podstakli niz zanimljivih pitanja od strane publike i pratioca prenosa. Misija programa “Putem šampiona” da pruži važnu podršku roditeljima budućih sportista u vidu edukativnog programa i šire pomoći u njihovom osnaživanju u ovoj posebno zahtevnoj ulozi inspirisala je govornike da po prvi put javno iznesu mišljenja i stavove koji će sigurno značajno uticati na sve kojima je ova tema od najveće važnosti za odnose unutar njihovih porodica i sportskog ekosistema u kojima se nalaze oni i njihova deca. Zvanični partneri programa u Srbiji su kompanija Motorola i Lacoste Fondacija.

foto: @starsport

U svom izlaganju, Sonja Vasić je pričala o svojim iskustvima odrastanja u sportskoj porodici i važnosti otvorenog i poštujućeg odnosa među njenim članovima za uspostavljanje pravih odnosa koji su stvorili uslove za njenu istaknuto uspešnu karijeru. “Moja porodica mi je uvek predstavljala pravi oslonac – od najranijeg perioda bavljenja košarkom – kada je bilo važno održati svest o tome da sam ja i dete, i devojčica i đak. Kad je bilo najteže – jedini su bivali uz mene, kada je bilo najbolje – pomagali su mi da ne uzletim previše i promenim se kao ličnost. Izuzetno je važno da roditelji poznaju svoje dete, da budu svesni da li je neka njegova ambicija zdrava ili ne – ali i da ne zaborave da su prvo roditelji, a tek onda roditelji sportiste, jer bi u slučaju da roditelj forsira dete na sport preko normalne granice moglo da ima “skupu cenu” za njihove odnose i njegovo dalje odrastanje kroz život,” napomenula je Sonja Vasić.

“Uvek krećemo od toga – šta je autoritet? Autoritet nije da vi pošaljete igrače na spavanje u određeno vreme, autoritet je nešto drugo. Kada sam bio mlad trener, nisam puno spavao, jer sam znao da će igrači želeti da postave puno pitanja kad im dam neke zadatke na treningu – za šta sam morao da imam spreman odgovor, da potvrdim moje znanje. Igrači i igračice žele da budu svesni koliko trener zna, i kako može da ih vodi, da reaguje u određenim trenucima. Zato je, po meni, jedini autoritet koji postoji – autoritet znanja. Timski sport je značajno različit od individualnog, i zato sam uvek nastojao da se pre svega svi ponašamo korektno jedni prema drugima i da autoritet znanja bude ono što je presudno u našim odnosima,” istakao je Željko Obradović.

foto: @starsport

Na temu pritiska sa kojim se deca suočavaju kada počinju da se bave sportom, Novak Đoković je rekao: “Činjenica je da smo svi različiti, i za mladog sportistu je jako bitno njegovo okruženje. Roditelji su naši prvi mentori, na njih se prvo ugledamo. Sa 7-8 godina ne znamo šta je karijera, samo smo zaljubljeni u sport. Moja lična mentalna snaga, sposobnost i sreća da se izborim sa izazovima tokom 15 godina moje karijere mi je donela određenu reputaciju – ali to naravno nije uvek bio slučaj. Ne postoji formula koja do toga dovodi, već je u pitanju kombinacija faktora koji utiču na razvoj i konstrukciju mentalnog sklopa mladog čoveka. Mislim da se danas genetski faktor previše spominje u svrhe opravdanja uspeha ili padova u sportu. Jedna od životnih mantri koje često spominjem je – ako želiš nešto da uradiš, pronaći ćeš način – a ako ne želiš, pronaći ćeš izgovor. Ja sam sa 7 godina imao jasnu viziju da želim da budem najbolji na svetu, ali sam imao sreću da budem okružen posebnim ljudima – pre svega svojim roditeljima koji su mi na razne načine davali pravu podršku, ali i najboljim mentorima za taj uzrast – prvo Jelenom Genčić, a zatim i Nikijem Pilićem,” rekao je Novak, i dao kratak osvrt na sebe kao roditelja u toj ulozi: “Kao mlad roditelj kod kuće ne insistiram da Stefan, koji ima sedam godina, trenira tenis. Ne, naprotiv. Želim da do toga dođe prirodnim putem. Sada se to dešava, prijatno sam iznenađen koliko se angažovao da trenira tenis!” zaključio je prvi teniser sveta.

Kurir sport