NI SLUTIO NIJE KOLIKO JE UPRAVU! Francuz predvideo Novakovu sudbinu: Ne bih bio u njegovoj koži!

Francuski teniser Pjer-Ig Erber, jedan od najboljih dubl igrača na planeti, osvajač karijernog grend slema i dve titule na Završnom mastersu, pohvalno je pre nekoliko dana govorio o tome što će Novak igrati na predstojećem Australijan Openu.

Erber smatra da je potpuno opravdano to što je Đoković dobio medicinsko izuzeće i da smatra da je to ispravna odluka australijskih vlasti.

Međutim, brojni ljudi širom sveta, negoduju na ovakvu odluku, među kojima i neke Novakove kolege. Francuski teniser se nije vakcinisao i zbog toga neće učestvovati na Australijan Openu (17. - 30.januar).

-Ne shvatam ništa loše u tome što su Novaku dozvolili da igra, dok razumem one koji bi mogli da misle da ja to loše shvatam... Nisam šokiran, ne osećam se da je bilo nepravedno. Mislim da Novak nije jedini koji je dobio takav status. Iskreno, ipak ne bih voleo da budem na njegovom mestu pri izlasku iz aviona jer mislim da neće imati doček dostojan svetskog broja 1. Ako je njegovo izuzeće prihvaćeno, to je zato što postoje valjani razlozi, rekao je Erber za Ekip.

foto: Profimedia

Dodao je da su svi s nestrpljenjem čekali odluku da li će Novak putovati u Australiju, pogotovo nevakcinisani igrači poput Erbera.

-Pošto sam prošle godine proživeo surovost Australijan opena, mislio sam da će odgovor biti negativan. Ali, prijatno sam iznenađen, jer to shvatam kao činjenicu da nevakcinisana osoba ima pravo na rad. Da li bi bilo normalno da neko zbog vansportskih razloga nije mogao da ode i brani titulu? Posle ovoga sam rekao sebi da možda postoji tračak nade da se izvučem iz ovih ultra-podela. Za nevakcinisane je budućnost prilično mračna. To je bolno.

foto: AP

Erber navodi da se još nije imunizovao.

-Tu dilemu imam u sebi svaki dan. Znam da sam sebi pucao u nogu, ali imam slobodu da odbijem vakcinu. Kada sam doneo odluku da se ne vakcinišem, znao sam da bi to moglo da ugrozi moje šanse da odem u Australiju ili SAD. Sada mi preti veliki udarac i od Francuske ako usvoji ista pravila. Nisam očekivao to. Trebalo bi da idem na čelendžer u Italiji. Ali priznajem da mi je teško da pratim smernice svih zemalja. Bojim se trenutka kada će mi neko zabraniti da uđem na teren.

Francuz ističe da nije tražio izuzeće za Australijan Open.

-Nisam, jer nisam imao valjanog razloga da ga tražim. Nisam imao antitela, što znači da nisam tolerantan na virus. Uradio sam test. Bio je negativan. Uradio sam i ultrazvuk srca, koji ništa posebno nije otkrio, objasnio je Erber.

Kurir sport / Ekip