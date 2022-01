PODRŠKA ĐOKOVIĆU IZ ZADRA: Srećan Božić Nole, Hristos se rodi! FOTO

Najbolji teniser na celom svetu, Novak Đoković trenutno se nalazi u hotelu za migrante u Melburnu, odakle ne može da izađe dok sud ne donese odluku o njegovoj deportaciji ili ostanku u zemlji u ponedeljak.

Nakon što mu je odbijena viza, on je uložio žalbu, a za to vreme on je sam u oronulom hotelu u kom su smešteni migranti nerešenog pitanja, neki čak i devet godina!

Nikom nije dozvoljeno da poserti Đokovića na pravoslavni Božić, pa ni svešteniku

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

Mnogi su mu pružili podršku iz sveta sporta, politike, ali i obični građani.

Podrška je stigla i iz Dalmacije tačnije Zadra.

Stanovnici svih srpskih sela u tom regionu su se sinoć okupili ispred crkve u Smokoviću da proslave Badnje veče i u veselju dočekaju Božić rođenje Isusa Hrista.

Međutim, problemi sa kojima se junački nosi proslavljeni srpski teniser naveli su ih da ove godine sa proslave Badnje večeri upute reči mira i ljubavi svim dobronamernim ljudima ali i reči podrške Novaku!

Grupa aktivista je nosila transparente podrške, a na kraju su zaigrali tenis krajnje simbolično.

"Najmanje što smo mogli da uradimo je da mu damo podršku, ako ljudi imaju problem što on nastupa za Srbiju, ja nemam. Želim da mu čestitam Božić, Nole, Hristos se rodi", rekao je između ostalog jedan od okupljenih.

