BRUKA I SRAMOTA ŠTA NAM ĐOKOVIĆ RADI! Novi žestok napad na Novaka stiže IZ VRHA DRŽAVE! Ovaj čovek je POLUDEO zbog Srbina

On je poručio da bi Australijan open trebalo da bude veći od bilo koga, čak i ako je u pitanju lider ATP liste i rekorder tog turnira.

- Samo se vakcinišite. To je ono što sam ja uradio, to su uradila moja deca. To je ono što je uradilo 93 odsto naše zajednice. Morali smo da donesemo neke teške odluke da bismo došli do tih brojeva. Australijan open je veći od bilo koje osobe, baš kao što je bezbednost naše zajednice veća od bilo kog pojedinca - rekao je Endrjuz i potom ozbiljno prozvao Novaka Đokovića, ali i zvaničnike koji su imali veliki uticaj na to da čitava situacija postane skandal svetskih razmera.

- Australija ima politiku da ne dozvoljava nevakcinisanim ljudima da uđu u zemlju. Vlada treba da objasni kako je do toga došlo. I ovo je opet bio debakl. Novak Đoković je bio potpuno svestan da je stav australijske vlade da biste dobili ovu vizu to da ste u potpunosti vakcinisani. Kako je ta viza uopšte izdata? To je nešto na šta ova vlada nije odgovorila i nešto zbog čega Austalijanci vrte glavom. Ova vlada je doživela grend slem neuspeha. Nije bila uspešna u praćenju, testerinju, vakcinama i namenski napravljenom karantinu. Sada na to dodajemo i grend slem i debakl sa Novakom Đokovićem, koji izaziva ogromnu međunarodnu sramotu - zaključio je Endrjuz.

Daniel Andrews takes a subtle swipe at Novak Djokovic as deportation decision looms https://t.co/RNp2kvNOEt — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 13, 2022

Podsetimo, Novak Đoković je put Australije krenuo 4. januara. Tom prilikom je poslao poruku da je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije. Međutim, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju.

Posle toga Đoković je prošao nekoliko saslušanja i smešten je u pritvor na aerodromu u Melburnu. Tim povodom se oglasio otac Srđan Đoković koji je najavio okupljana u odbranu Novaka.

Maltretiranje Đokovića se nastavilo i posle aerodroma, pošto je smešten u hotel u kome nije dobijao ni redovno hranu.

Novak se prvi put oglasio na badnje veče.

foto: AP

Srbi iz Australije su se okupljali ispred hotela u kome je smešten Novak i svaki dan mu pružali glasnu podršku. Đoković i njegov advokatski tim su odmah uložili žalbu na odluku granične policije o zabrani ulaska.

Da je reč o političkom progonu Novaka Đokovića jasno je i iz šokatne pretnje Vlade Australije, da neće poštovati odluku suda ukoliko ona bude išla u korist srpskog tenisera.

Uprkos svim pritiscima Novak Đoković je dobio Vladu Australije na sudu, pa je tom odlukom njemu vraćena viza za boravak u Australiji. Odluka suda je značila da je Novak Đoković slobodan čovek. Ali, ministar za imigraciju Aleks Hok i dalje ima diskreciono pravo da deportuje Đokovića.

Srbin se još jednom oglasio u sredu kada je priznao neke greške u čitavom procesu prijave za vizu, a iz Australije su stigle informacije da je istraga protiv njega proširena.

Kurir sport