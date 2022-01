OGLASILA SE JOŠ JEDNA TENISKA LEGENDA O SLUČAJU NOVAK: Ako se ne vakciniše, imaće otežan put! RIZIKUJE REKORD!

To je mišljenje teniskog stručnjaka Breda Gilberta, nekada člana prvih deset na svetskoj listi.

Amerikanac, kao i mnogi drugi, pomno prati sva dešavanja iz Melburna vezano za slučaj vize Novaka Đokovića.

- Da ste me pre šest ili devet meseci pitali, pa čak i na US Openu, rekao bih da je on na dobrom putu da obori rekord u muškom tenisu po broju grend slemova. Zapravo, mislio sam da će oboriti rekord Margaret Kort. Mislio sam da može da uzme od 25 do 27 slemova. Ipak, mislim da će sada biti veliki broj turnira na kojima neće moći da učestvuje ako izabere da ostane nevakcinisan, rekao je Gilbert.

foto: Profimedia

Bred u svakom slučaju smatra da će Novak imati otežan put da se pojavi na narednim takmičenjima.

- Nisam siguran u to da svaka zemlja ima medicinska izuzeća za kovid, znam da može da se da za nepravilan rad srca, ali biće svakako jako teško za profesionalnog igrača da je nevakcinisan, dodao je Gilbert.

Pam Šrajver, takođe analitičar na ESPN-u, smatra da bi deportacija Đokovića bila veliki udarac za njega.

- On je svakako i do sada imao dovoljno teških momenata i pitanja koja su narušavali njegov legat, ali ništa neće moći da poremeti činjenicu da je osvojio 20 slemova i da ih želi još, njegove nedelje na vrhu liste i osvajanje svakog od mastersa bar po dva puta, rekla je Šrajver.

Kurir sport