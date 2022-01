DA LI JE NA DELU PAKLENI PLAN PROTIV NOVAKA? Vlada čeka poslednji momenat za odluku, da Đoković NE BI IMAO VREMENA ZA ŽALBU?!

Odugovlači se sa odlukom oko Novaka Đokovića. Do te granice da čak i australijski mediji imaju sumnju u ceo proces, tačnije šta stoji iza istog.

Četiri opcije su u igri. Odluka će verovatno biti saopštena tokom petak, a pojavio se novi veoma bitan momenat - tačno vreme.

Da, došli smo do toga da je veoma važno kada će u petak Aleks Houk saopštiti odluku. Ako to učini u kasnim satima, Novakov tim možda neće imati vremena da preda žalbu! Što ga automatski izbacuje sa AO!

foto: EPA/James Ross

- Jedan izvor iz koji je Liberalne partije navodi da Vlada snažno naginje ka ukidanju vize! Ako bi to saopštenje bilo kasnije u petak, to bi umanjilo vreme koje je Đoković imao da zabrani odluku, piše u tekstu portala "The Age".

Potpuno je jasno da Đoković nema ni najmanje simpatije lokalnih političara, a neki se i otvoreno zalažu za deportaciju. Sve to dodatno podgreva sumnje da iza svega stoji potencijalni tajni plan...

foto: EPA/Dean Lewins

OVO SU SVE ČETIRI OPCIJE ZA ĐOKOVIĆA

1 - "pomilovanje"

Još uvek postoji šansa da Aleks Houk, ministar za imigracije i njegovi saradnici donesu odluku da ne ukinu vizu Đokoviću i da ga ne deportuju iz države.

2 - odvođenje usred turnira?!

Postajale su najave i ranije, a sada je već izvesno da će Novakov advokatski tim uložiti žalbu ako najboljem teniseru sveta bude saopšteno da mora da napusti zemlju. Ukoliko informacija bude poznata u petak, očekuje se da istog dana tim reaguje. U tom slučaju najranije u subotu bi Sud doneo odluku da razmatra žalbu. Ako Sud prihvati podnošenje žalbe, Đoković bi počeo turnir, konačna odluka bi bila doneta u toku naredne nedelje, a Novak bi mogao da bude priveden i deportovan usred turnira.

foto: Profimedia

3 - hitno napuštanje Australije

Sud ima pravo i da u startu odbije potencijalnu žalbu. Ako Aleks Houk saopšti loše vesti, a Đoković i njegov tim ulože žalbu, potpuno je realna opcija da ona ne bude prihvaćena. Jasno je da bi u toj situaciji Novak morao u kratkom roku da napusti Australiju.

4 - zavera, čeka se poslednji momenat

O ovoj opciji je pisao "The Age", dnevni list iz Australije. Postoje indikacije da je Houk odlučio da naredi ukidanje vize Đokoviću, ali da čeka poslednji trenutak da odluku saopšti javnosti. Navodno, to radi kako bi eventualna žalba tima srpskog tenisera postala beskorisna, odnosno kako bi ostalo premalo vremena da se obavi ceo proces i tako Novak ne bi mogao da se pojavi na meču prvog kola Australijan opena.

Kurir sport