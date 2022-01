AUSTRALIJSKI PROFESOR PRAVA: Novakovi advokati će pokušati 3 stvari! Ovo je Đokovićev NAJVEĆI PROBLEM! VIDEO

Profesor Džek Anderson, direktor sportskog prava na Univerzitetu Melburn, govorio je o slučaju Novaka Đokovića i borbi koja njegovom advokatskom timu predstoji na Federalnom sudu.

Anderson smatra da će ta bitka biti veoma teška.

"Gledajući presude u slučajevima migranata u Australiji, očekivali biste da vlada 'preživi' i u ovom. Iako nikad nismo imali ovakav zahtev. Sve što bi australijska vlada trebalo da uradi je da dokaže da se ponela razumno i racionalno, dok Đokovićev tim mora da napravi veoma striktan zahtev za sudsku reviziju. Novakovi branioci će pokušati da nađu način da argumentuju da delovi odluke ministra nisu razumni i da su, zapravo, toliko iracionalni da bi trebalo da budu poništeni i da bi Đokovićeva viza opet trebalo da bude vraćena", objasnio je Anderson za Gardijan temelj obrane Đokovićevog pravnog tima.

Upitan kakav epilog očekuje, australijski profesor je rekao da će Novakov tim pokušati tri stvari i da je Đokovićev najveći problem to što su ministar i saradnici osluškivali mišljenje javnosti u Australiji - a ona je trenutno, kako tvrdi, protiv Novaka.

"Ne znamo šta će se desiti... Njegovi advokati će pre svega hteti da ga zadrže u zemlji, druga stvar će biti da pokušaju da omoguće da on igra u ponedeljak, a treći cilj će im biti da ponište ovu odluku, što će biti veoma, veoma teško. To je situacija koja se odvija i raspoloženje ljudi u Melburnu i Australiji se veoma okrenulo protiv Đokovića i nema sumnje da su političari veoma svesni toga. To veoma otežava situaciju Đokoviću", rekao je on.

Kako je moguće da Novakovi advokati opet pobede na sudu?

"Novak je dobio medicinsko izuzeće i vizu, došao je i iznenada ga granična policija zaustavlja, medicinsko izuzeće više bilo dovoljno, pa mu je poništena viza. A, kada se osvrnemo na prvi slučaj pred sudom, ne mogu da kažem da je sudija bio velikodušan, ali njegovi advokati su uradili veoma, veoma dobar posao. A vladini advokati nisu bili dobri, delovalo je da su srljali u toj situaciji", rekao je profesor Anderson.

Prema njegovom mišljenju, zna se ko je najveći gubitnik u ovoj situaciji.

"Najveći pobednici biće Novakovi rivali, a najveći luzeri biće u Teniskoj federaciji Australije, jer se mnogo ovoga odnosi na ono što se u novembru desilo sa medicinskim izuzećem".

Kurir sport