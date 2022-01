BEKER IZJAVOM RAZBESNEO NOVAKOVE NAVIJAČE: Nadal je najbolji teniser svih vremena, to sada možemo JASNO I GLASNO da kažemo!

Nadal je u velikom finalu Australijan opena posle epskog preokreta savladao Danila Medvedeva rezultatom 3:2 i tako stigao do rekordne 21. Grend slem titule.

Beker je za Eurosport analizirao finalni meč ovogodišnjeg Australijan opena.

"Bio je ovo dan kao stvoren za istoriju. Nismo imali Nadala u top četiri favorita pre dve nedelje. Bio je spreman, dobio je pripremni turnir u Melburnu. Pre toga, bio je povređen pola godine. Sada smo svi mudriji, jer Rafa je oborio rekord i ispred je Federera i Đokovića".

Beker smatra da je Nadal dokazao da je najbolji svih vremena.

"Greše svi oni koji ga i delje zovu kraljem šljake. On je pobeđivao na svakoj podlozi i svakom grend slemu barem po dva puta. On je najuspešniji teniser svih vremena, to sad možemo jasno i glasno da kažemo", ističe Nemac.

Mnoge je iznenadila izjava trostrukog šampona Vimbldona, koji je uspešno sarađivao sa Novakom od 2013. do 2016. godine.

Kurir sport