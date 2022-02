NADALOV TRENER TVRDI: Rafa se ne poredi sa ostalim igračima

Popularni "bik sa Majorke" je posle nestvarnog preokreta savladao 25-godišnjeg Rusa i tako drugi put u karijeri stigao do trofeja u Melburnu.

"Ne može bolje od ovoga. Ne samo zbog toga što je pobedio već kako je pobedio. Ima preko 1.000 pobeda i teško je sve ih porediti. Ja sam u timu šest godina i za mene je ovo meč broj jedan", kaže trener Rafaela Nadala.

Karlos Moja je priznao da Nadal nije imao savršene pripreme za turnir, jer je deset dana morao da bude u karantinu zbog kovida.

"Pripreme nisu bile sjajne, ali to je Rafa. Došli smo ovde, igrali taj pripremni turnir i polako je počeo da diže samopouzdanje i igru. Imali smo sreće kako je sve prošlo na nekoliko mečeva, posebno ovo finale i meč protiv Šapovalova. Bio je blizu da izgubi, ali se borio, on je ratnik i našao je način da se vrati", rekao je Moja, a preneo britanski "Exspress". On je dodao i da Rafa zaista ne razmišlja o tome da pobedi svoje rivale u trci za najveći broj slemova.

"On voli da se takmiči, da je zdrav i da igra. To je najvažnije za njega. Ako karijeru završi sa 25, on to radi za sebe. I srećan je zbog toga. Nikada se ne poredi sa drugim igračima. To je više medijska stvar, ili navijačka. Jednostavno, samo pokušava da napreduje i evoluira, da bude konkurent za najveće titule još mnogo godina", zaključio je Moja.

