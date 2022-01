NIJE BITAN ĐOKOVIĆ, NEGO NADAL! Vilander ponovo rasplamsao strasti: Dosta više o Novaku!

Ipak ono ono što je obeležilo turnir je svakako celokupna saga sa Novakom Đokovićem i njegova deportacija iz Australije

Međutim čuveni teniski analitičar Mats Vilander smatra da ne bi trebalo i dalje da se priča o tome, već da svu pažnju zaslužuje Rafael Nadal koji je postao prvi teniser sa 21 Grend slem titulom i jedini uz Novaka Đokovića koji je svaki Grend slem turnir osvajao po najmanje dva puta.

"Ovo više nije Grend slem na kom Đoković nije mogao da igra. Sada je ovo Grend slem koji je Nadal osvojio" poručio je Vilander.

Šveđanin je priznao da nakon poraza Španca na Rolan Garosu prošle godine upravo od Đokovića ovo nije očekivao.

"Moram da priznam da sam mislio da je izgubio u GOAT trci kada ga je Novak pobedio u polufinalu Rolan Garosa prošle godine", rekao je Vilander i dodao:

"Pomislio sam to je to, neće više moći da se nadmeće. Mislio sam da će možda osvojiti još jednom Rolan Garosa, a možda ni to. I odjednom smo ovde. To je neverovatno.", odao je Vilander priznanje Rafi.

Kurir sport