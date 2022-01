UGLEDNI PROFESOR O NOVAKOVOM SLUČAJU: Da li nam sledi psihološki sunovrat Đokovića?

Još jedan Australijan open je završen, a osim što je imao fantastično finale koje su odigrali Rafael Nadal i Danil Medvedev, ostaće upamćen i po „slučaju Novaka Đokovića“.

Verujemo da priču znate napamet i da nema potrebe da vas podsećamo na nemile događaje u Australiji, koji su završeni deportacijom najboljeg svetskog tenisera, ali… Mnogi se sada pitaju kako će propuštanje grend slema uticati na formu Đokovića i još važnije – na njegovo psihičko stanje.

Nekadašnji kondicioni trener KK Partizana i KK Crvena zvezda, sada predavač na „Fakultetu za sport“ i autor knjige „Teorija sportskog treninga“ Vladimir Koprivica je u razgovoru za Meridian Sport analizirao slučaj Novak Đoković - Australijan Open 2022.

- Postoji fizička i psihološku komponenta, što se tiče psihičke kompontente - mi smo već puno puta videli Đokovića u teškim situacijama, kada publika navija protiv njega, kada stvaraju afere, kada mu zvižde između servisa, kada je ceo stadion protiv njega, a on je uvek iz toga crpeo snagu i umeo je da se izbori sa tim - počeo je profesor Koprivica razgovor za Meridian sport.

Nole će se bez obzira na poteškoće, vratiti još jači, smatra profesor Koprivica. - Ovo jeste udarac, ali to je ipak samo jedan turnir i ne verujem da će ga cela situacija psihološki uzdrmati, s tim što treba očekvati da će njega još „žešće“ dočekati na tim stadionima. U taj psihološki sunovrat Đokovića, koji najavljuju neki eksperti, ne verujem. Zapravo, verujem da će se vratiti još jači i željan uspeha – kaže Koprivica. On je istakao da da veruje da bi Novak osvojio turnir, da je mogao da učestvuje.

- Đokoviću ne može izostanak sa ovog turnira oboriti njegovu tehiku, taktiku ni psihologiju. U fizičkom pogledu on je fantastičan i kada neko ima tako dug staž i tako dugo se bavi sportom, ima uredan život i jako strogo poštuje pravila pripreme, kao što Đoković čini, onda ima očuvano telo i visok nivo treniranosti zbog kojeg vrlo brzo može da uđe o formu. Verujem da je izašao iz ovog zatvora, jer je to ipak bio zatvor, i zaigrao, došao bi makar do polufinala a možda i osvojio - samouvereno kaže srpski stručnjak.

Srpski teniser pred sobom ima težak zadatak, ali on je navikao nas iz „običnog sveta“ na čuda.

- Verujem u njega i u njegov povratak, neće biti lako, ali to su šampioni koji su uvek posebni. To mi iz „običnog sveta“ drugačije gledamo, mnogi kažu da bi razlupali sve po onom hotelu gde je bio zatvoren, ali oni ipak drugačije funkcionišu. Teško je dostići taj fizički i mentalni nivo, tako da od njega uvek možemo očekivati nova čuda - zaključio je Vladimir Koprivica u razgovoru za Meridian sport.

