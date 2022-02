DVA DETALJA ODUŠEVIĆE SVE NOVAKOVE NAVIJAČE: Đokovićev fan iz Poljske tetovažama podsetio na bitne datume

Najbolji teniser sveta Novak Ðoković širom planete ima veliki broj navijača.

Neki od njih čine sve kako bi svoju naklonost prema srpskom teniseru iskazali na poseban način. Među njima se izdvaja Indijac Surojito Duti.

Priča o Indijcu Surojitu Duti koji toliko obožava Novaka Đokovića da mu je telo prepuno tetovaža s njegovim likom i simbolima, a koju je objavio Kurir, naišla je na odjek širom sveta.

Redakciji se posle ove priče javio Novakov veliki navijač iz Poljske Artur Šćepanijak.

foto: Privatna arhiva

Artur ima više tetovaža posvećenih najboljem svetskom teniseru. Na ruci je tetovirao Novakov pobednički urlik i na srpskom reč "Idemo", koju Novak često izgovara posle osvajanja bitnih poena ili mečeva.

Posebnu pažnju privlači deo na ruci na kome su tetovirana dva trofeja i dve godine. U pitanju su dva trofeja koje je Đoković osvojio na Rolan Garosu 2016. i 2021. godine, uz moćnu poruku: "Moraš da veruješ u sebe!". Artur je izdvojio momente u kojima je Đoković 2016. godine savladao Endija Marija sa 3:1 i postao jedan od retkih tenisera koji je barem jednom osvojio svaki od četiri grend slem turnira. Takođe je tu i detalj iz 2021. godine kada je Novak posle velikog preokreta nadoknadio dva seta zaostatka i savladao Stefanosa Cicipasa. Đoković je na taj način postao prvi teniser koji je najmanje dva puta osvojio trofeje na sva četiri grend slem turnira.

foto: Privatna arhiva

Artur često putuje po svetu i posećuje turnire na kojima igra Đoković. Kako kaže, jedan san je ispunio, a želi ove godine da ostvari još jedan.

"Bio mi je san da napravim ove tetovaže. Nadam se i da ću ove godine doći u Beograd. Nadam se da će Đoković igrati na narednim grend slem turnirima i da će osvojiti još mnogo titula", rekao je Artur za Kurir.

Antrfile Nik Kirjos, šampion Australijan opena u dublu zajedno sa sunarodnikom Tanasijem Kokinakisom, još jednom se osvrnuo na dramu Novaka Ðokovića u Melburnu.

foto: Privatna Arhiva

Kirjos je bio jedan od malobrojnih koji je stao u odbranu prava Novaka Ðokovića i rekao je da bi to ponovo učinio.

U radio programu "Kajl i Džeki O", Kirjos je otkrio kako ga je Novak kontaktirao.

foto: Privatna arhiva

"Pričao sam malo sa Novakom, kontaktirao me je pošto sam stao u njegovu odbranu. Branio bih Novakove interese i da nisam bio tamo. Branio bih bilo koga, ali on me je kontaktirao, želeo je samo da razume zašto sam to tada uradio. Mislio je da sam i dalje ljut na njega", rekao je Kirjos.

foto: Privatna arhiva

